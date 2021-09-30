YouTube застеріг, що видалятиме відео з дезінформацією про вакцини.

Причому це стосуватиметься будь-яких схвалених препаратів, а не тільки від COVID-19.

 

   

Платформа для відеогостинґу YouTube, яка належить американському IT-концерну Google, повідомила в середу, 29 вересня, що, розширюючи зусилля в боротьбі з дезінформацією, почне видаляти контент, який ставить під сумнів будь-яку схвалену в світі вакцину. «Це торкнеться всіх відеороликів, в яких йдеться про те, що вакцини небезпечні або можуть призводити до виникнення хронічних захворювань», – уточнив віцепрезидент YouTube Метт Галпрін (Matt Halprin) в інтерв'ю інформаційній аґенції Bloomberg.

 

Рік тому YouTube вже ввів заборону на деякі відеозаписи, які містять критику вакцин від коронавірусу. Відтоді платформа видалила понад 130 тисяч роликів за «порушення політики YouTube в царині вакцин від COVID-19».

 

«Ми постійно бачимо, що помилкові заяви про вакцини від коронавірусу поширюються і на вакцини в цілому, і зараз настав момент, коли особливо важливо розширити роботу, яку ми почали з COVID-19, щоб охопити й інші вакцини», – йдеться в офіційному блозі YouTube.

 

Зокрема, на YouTube не можна буде розміщувати твердження про те, що вакцина проти грипу викликає безпліддя, а комбінована вакцина проти кору, паротиту та краснухи – аутизм. Будуть також заблоковані канали, пов'язані з відомими активістами – противниками вакцинації, такими як Роберт Ф. Кеннеді-молодший (Robert F. Kennedy Jr.) або Джозеф Меркола (Joseph Mercola). Обидва активісти заявили – боротимуться проти того, що вони вважають цензурою.

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