На Франківщині медикам передали 29 спеціалізованих автомобілів для гірських районів.

Сьогодні, 29 вересня, на Івано-Франківщину надійшло 29 спеціалізованих автомобілів швидкої медичної допомоги, повідомив департамент охорони здоров’я Івано-Франківвської ОДА.

Спецтранспорт закупили у межах програми державних медичних гарантій, на загальну суму 62,3 мільйона гривень.

Всі автомобілі повнопривідні, 20 з них типу «В» Сітроен Джампер та дев’ять типу «А» Тойота Ленд Крузер.

«Нам вже вдалося оновити парк спецавтомобілів на 70%, що, без сумніву, сприяє наданню своєчасної екстреної медичної допомоги та значно покращує її якість. Адже надзвичайно важливо мати можливість швидкого доїхати до пацієнта та вчасного транспортувати його в лікувальний заклад. Більше того, комплектація цих спецавтомобілів дозволяє надавати якісну першу медичну допомогу в кареті швидкої та передавати дані про життєвоважливі показники хворого в заклад, куди транспортують пацієнта» - зазначив директор департаменту охорони здоров’я Ігор Дмитренко.

Більшість спецавтомобілів призначені для бригад екстреної швидкої медичної допомоги у віддалених гірських районах області.

«На Франківськ ми виділили тільки один автомобіль, тому що тут повнопривідна карета не потрібна. А там, де необхідно, де є бездоріжжя і погане дорожнє покриття, ми дали повнопривідні автомобілі», — уточнив директор обласного центру екстреної медичної допомоги Мирон Матейко.

Зазначимо, 15 нових автомобілів екстреної медичної допомоги «Volkswagen Crafter». Львівський обласнийо центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 22 вересня. Їх розподілили для обслуговування пацієнтів у Перемишлянах, Белзі, Немирові, Підкамінь, Комарному, Львові, Буську, Поморянах, Радехові, Журавному, Сокалі, Великому Любіні, Івано-Франковому, Мостиськах, Ходорові.

Фото facebook.com/IF.Department