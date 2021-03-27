Суд узяв Семена Семенченка під арешт.

 

Печерський суд Києва 26 березня заарештував на два місяці колишнього народного депутата Семена Семенченка. Засновник добровольчого батальйону "Донбас" проходить підозрюваним у справі про створення незаконної приватної військової компанії (ПВК).

 

Про це повідомляє видання "Ґрати".

 

 

Семенченку призначили арешт до 24 травня без можливості внесення застави. Як стверджував прокурор, останні два дні той переховувався від слідства, тому може це робити й далі.

 

Обвинувачення вважає, що ексдепутат має достатньо зв’язків для знищення доказів та впливу на свідків.

 

Захист наполягав, що докази незаконної діяльності Семенченка у матеріалах справи відсутні.

 

Семенченко заявив, що ніякої незаконної діяльності не вів, а ця справа "провокація російських спецслужб, які ввели в оману СБУ".

 

Раніше в п'ятницю Печерський суд заарештував до 24 травня іншого фігуранта справи Євгена Шевченка.

 

Служба безпеки України ввечері 24 березня повідомила, а 25 березня надала додаткові деталі про діяльність так званої "приватної військової компанії". Організаторами у відомстві називають колишнього народного депутата Семена Семенченка та Євгена Шевченка, відомого як "агент НАБУ".

 

Їм інкримінують статтю 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

 

 

26.03.2021

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