СБУ оголосила підозру колишньому депутатові Семенченку в організації приватної армії.

Служба безпеки України оголосила підозри колишньому народному депутатові, засновнику батальйону "Донбас" Семену Семенченку та ветеранові, аґентові НАБУ Євгену Шевченку в причетності до створення приватної армії.

Згідно з повідомленням СБУ, діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, зокрема проти основ національної безпеки.

Служба безпеки України інформує, що до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

"Матеріали справи свідчать, що контроль та координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України. Вони, зокрема, вербували її потенційних учасників, надаючи перевагу колишнім військовим і правоохоронцям з досвідом участі у бойових діях. Окремо слідчі отримали дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між «ПВК» та представниками різноманітних організацій країн Близького Сходу. Також зафіксовано пропозиції організувати поставки зброї до цих країн", – стверджують у спецслужбі.

Підготовка членів ПВК відбувалася на спеціально облаштованій тренувальній базі в Київській області – там проходили бойові вишколи, тренування з поводження зі зброєю, навики військових бойових дій. Також частина членів військової компанії навчалася у центрах підготовки за кордоном.

"Згідно з даними слідства Головного управління СБУ в місті Києві та Київській області, організаторами такої діяльності були колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу як «позаштатний агент НАБУ». Окрім цього, за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами", – ідеться у повідомленні.

Наразі Семенченку, Шевченку та іншим організаторам повідомили про підозру за статтею 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Співробітники СБУ провели близько 80 обшуків за адресами офісного приміщення, місць проживання, тимчасового перебування та тренування фігурантів справи у столиці, Київській і Донецькій областях.

Правоохоронці вилучили: майже 5,5 тисячі набоїв різного калібру; 7 реактивних протитанкових гранат РПГ-26; 4 підствольних гранатомети; ручний кулемет Калашникова; 2 автоматичні гвинтівки; 3 пістолети та 3 автомати Калашникова АКС та АКС-74; 7 помпових рушниць; 38 гранатометних пострілів ВОГ-25, 21 гранату (зокрема, Ф-1 та РГД-5); 16 запалів УЗРГМ та 6 тротилових шашок, пластид; пристрій для забезпечення конфіденційних перемовин тощо.

Євген Шевченко заперечив свій стосунок до охоронної компанії, створеної Семеном Семенченком.

"Семен створив власну охоронну компанію в Україні та мені (чомусь?) також закидають участь у її створенні і її діяльності, хоча ні де-юре, ні де-факто я не мав і не маю до неї жодного відношення. І я думаю, що насправді в СБУ достеменно про це знають, тому що достатньо передивитись дані білінгу, щоб побачити, що за три роки я лише одного разу (!) був у них на базі – так, це було ще восени 2018 року, і провів я там аж п’ять хвилин", – написав він у Facebook.

Шевченко підтвердив, що восени 2018 року він дійсно мав плани стати інвестором охоронної компанії для роботи за кордоном, проте ті плани стали неактуальними.

Євген пов'язує кримінальну справу зі скандалом довкола "вагнерівців": він одним із перших розкрив інформацію про зрив спецоперації.