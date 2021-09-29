Добова статистика підійшла до 10 тисяч випадків ковіду – вперше за п'ять місяців.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 9666 нових випадків коронавірусної хвороби. Це найвища кількість добових захворювань за п'ять місяців – попередній максимум був іще 30 квітня (10 072 недужих).

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість випадків ковіду зареєстрували у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях.

 

Частка позитивних тестів повернулася на весняний рівень 

 

За добу шпиталізували 2855 пацієнтів.

 

Зафіксовано 217 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби (чотиримісячний максимум).

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 411 622 особи.

 

Померло 56 080 людей.

 

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

 

29.09.2021

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