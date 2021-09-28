Ціна газу в Європі вперше в історії перевищила $1000.

Все це стало наслідком штучного скорочення «Газпромом» поставок газу до Євроунії.

Ціна на газ в Європі на відкритті торгів у вівторок, 28 вересня, вперше в історії перевищила тисячу доларів за одну тисячу кубометрів. Як засвідчують дані біржі ICE, вартість жовтневого ф'ючерса на хабі TTF в Нідерландах зросла аж до $1031,3 за 1 тис. куб. м. Відтак загальне зростання ціни газу з початку дня перевищило 11%.

Однак згодом вартість газу дещо скоригувалась і наразі перебуває в межах $1010 за 1 тис. кубометрів. Відтак ціна все ще продовжує перебувати на історично високому рівні.

А от ціна на листопадові ф'ючерсу на хабі TTF в певний момент доходила до майже $1040 за 1 тис. куб. м. Про це повідомив інформаційний портал Market Research Telecast.

Зростання цін на газ на європейських ринках триває вже кілька місяців поспіль на тлі штучного скорочення російським «Газпромом» транзиту газу через Україну і Польщу до Європи. В умовах дефіциту газу на європейському ринку, російський монополіст виснажував свої сховища (зокрема, найбільше у Європі Rehden, яке наповнене на 5% за середнього рівня наповненості газосховищ у ЄУ – 71%).

Стрімке зростання цін на європейських ринках стартувало з початку липня, коли «Газпром» відмовився бронювати додаткові потужності української ГТС на наступний газовий рік, який починається першого жовтня 2021 року.

Хоча ціни на газ почали поступово зростати ще навесні, коли після надміру довгої і морозної зими в Європі довелося витратити на опалювальний сезон більше звичної норми газу. Також свою роль зіграв вихід багатьох країн з локдавну, що призвело до зростання споживання енергоносіїв. А очікуваного традиційного падіння цін влітку цьогоріч не відбулося через газпромівські маніпуляції.

Група членів Європейського Парламенту ще раніше закидала «Газпрому» маніпуляції з газом, які призвели до стрімкого зростання ціни. Європарламентарі надіслали відповідного листа-застереження Європейській Комісії, де вказали, що все це робиться для того, щоб прискорити введення в експлуатацію газогону «Північний потік-2».