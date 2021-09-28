Івано-Франківська ОДА замовила комп’ютери на 10 мільйонів гривень у новоспеченого ФОПа.

Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації для придбання 369 комп’ютерів обрав нещодавно зареєстрованого підприємця - Владислава Сергійовича Вельмисєєва. ФОП, зареєстрований у травні 2021 року, отримав бюджетне замовлення на 9,97 мільйона гривень.

У тендері зі стартовою ціною в 10 мільйонів гривень змагалися двоє учасників – ФОП Михайло Заячківський та ФОП Владислав Вельмисєєв, пропозиція останнього була дешевшою, і замовник визначив його переможцем, та уклав 21 вересня угоду на постачання комп’ютерів.

Щоб підтвердити свій аналогічний досвід для участі в тендері, Владислав Вельмисєв подав договір про продаж комп’ютерів на 91,5 тисяч гривень приватному підприємству «Лінійні системи». Фірма зареєстрована в Івано-Франківській області та спеціалізується на програмному забезпеченні, повідомили «Наші гроші. Львів».

Журналісти дослідили, що Владислав Вельмисєв вперше зареєструвався підприємцем у вересні 2019 року. Тоді єдиним видом його діяльності були електромонтажні роботи. Тоді підприємець брав участь у тендері щодо постачання спецавтомобілів з очікуваною вартістю 9,3 мільйона гривень від департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, щоправда, безуспішно. У кінці 2019 року він припинив підприємництво.

У травні 2021 року Владислав Вельмисєв знову зареєстрував ФОП, і тепер спеціалізується, зокрема, на торгівлі комп’ютерами та дотичною технікою. Улітку він уже встиг взяти участь в двох тендерах з очікуваною вартістю по 500 тисяч гривень на закупівлю техніки для ліцеїв Яремчанської міської ради на Івано-Франківщині, в обох випадках йому не вдалося перемогти.

Згідно з угодою, до кінця цього року підприємець має забезпечити постачання 160 персональних комп’ютерів-моноблоків PrimePC з клавіатурою та мишею по 23,5 тисячі гривень, тобто загалом – за 3,7 мільйона гривень.

Також за 3,5 мільйона гривень має поставитти 200 комплектів персональних комп’ютерів MSI PRO зі системним блоком Artline «Business», клавіатурою та мишею, вартістю 17,5 тисяч гривень кожен.

Підприємець має поставити дев’ять комплектів комп’ютерів для класів вивчення іноземної мови, до яких входять персональні комп’ютери, спеціальне програмне забезпечення, wi-fi роутер та колонки, вартістю 300 тисяч гривень кожен, на загальну суму 2,7 мільйона гривень. Ціни на товари збігаються з ринковими.

Фото pravda.if.ua, golosinfo.com.ua