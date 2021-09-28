"Пластик і треш": представник України розкритикував виступ Лаврова на Генасамблеї ООН.

 

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця назвав виступ міністра закордонних справ Російської Федерація Сергія Лаврова на Генеральній асамблеї ООН "пластиком і трешем".

 

 

Кислиця висловив свою думку про російський спіч на власній сторінці у facebook.

 

"Якби не зашкалювання цинізму і блюзнирства, то було б варто вивчати, розбирати на тези весь цей ворох думок речника Путіна в ООН, але це реально все пластик і треш, якщо дивитися на цей виступ через оптику міжнародного права. Натомість як перелік зон боротьби із Заходом, США, ЄС, демократією і свободою, то тоді дійсно варто послухати… Тільки не забувайте про ментальну гігієну в ході та після ознайомлення з цим дурманом", – прокоментував Кислиця.

 

У своєму виступі Сергій Лавров критикував західні країни за перекроювання правил у міжнародних відносинах та недотримання міжнародного права. Лавров згадав про Крим, сказав, що окупація була "возз'єднанням" із Росією.

 

Кислиця звернув увагу на те, що російська делегація сама порушила правила Генасамблеї.

 

"Чи не найголовніша теза виступу московського міністра Лаврова на ГА: правила – це зло, міжнародне право – це наше все… Боротьба з "правилами" повторюється у виступі багаторазово... Для наочної ілюстрації цього підходу російська делегація наплювала на встановлені головою Генасамблеї правила щодо кількості членів делегації в залі під час виступу і демонстративно прийшла на засідання "потужною" шісткою. Дивно, що ще не в кашкетах з написом "Спутник V". А замєстітєлю Лаврова, судячи з усього, облом ще і маску одягнути. Це ж правила, тому пішли вони", – написав Кислиця.

 

"Що вже говорити про міжнародне право, коли Москва зробила спробу незаконно анексувати Крим, окупувала його, а наразі продовжує збройну агресію на сході України… Правила – ніщо, міжнародне право – все", – додав представник України при ООН.

 

Сергій Кислиця згодом відредагував свій допис. Зокрема, витер слово "треш".

 

28.09.2021

До теми

Поширити
Збруч
Учені, можливо, детектували темну енергію
Темна енергія – таємнича сила, яка змушує Всесвіт прискорено розширюватися, – могла спричинити несподівані результати детектора XENON1T в Італії.
26.09.21 | | Наука
Геній Грицька Чубая
Відео-дискусія проєкту «POETY. Діалог поколінь» про Грицька з точки зору «дідів, батьків та онуків» – Миколи Рябчука, Остапа Сливинського та Ростислава Кузика.
25.09.21 | | Штука
Води під землею більше, ніж в льодовиках
На глибині понад два кілометри міститься приблизно вдвічі більше води, ніж припускали досі.
25.09.21 | | Наука
Колишня столиця
Василь МАХНО
І коли ти з провінційних околиць, то по-особливому вдивляєшся й вслухаєшся в наколишнє, бо від цього залежить, з яким багажем ти вийдеш з цього місця.
25.09.21 | | Дискурси
“Сагайдачний”: план майбутньої боротьби
Олеся Ісаюк
Чому про гетьмана Петра Сагайдачного так мало художніх текстів? Може, він не вписується в народницький канон?
24.09.21 | | Україна
Виставка сценографа-ювіляра у Львівській опері
На виставці Тадея Риндзака демонструють ескізи до вистав, які є знаковими у біографії художника і були представлені не лише на сцені Львівської опери, а й неодноразово за кордоном. Це опери «Мойсей» , «Чарівна флейта», сценічна кантата «Карміна Бурана», макети до опер «Тоска» і «Набукко».
24.09.21 | | Штука
Кремлівський газовий шантаж
Максим МУЛЯР
Лише сліпий може не зауважити «руку Кремля» у актуальному рекордному зростанні цін на газ у Європі. Піддасться ЄУ на шантаж?
24.09.21 | | У світі
Навіть при зміні клімату світ не приречений
Бьорн Ломборґ
Майже половина молодих американців вважають, що "людство приречене". Однак, хоча зміна клімату є проблемою, паніка безпідставна
24.09.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.