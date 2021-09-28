"Пластик і треш": представник України розкритикував виступ Лаврова на Генасамблеї ООН.

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця назвав виступ міністра закордонних справ Російської Федерація Сергія Лаврова на Генеральній асамблеї ООН "пластиком і трешем".

Кислиця висловив свою думку про російський спіч на власній сторінці у facebook.

"Якби не зашкалювання цинізму і блюзнирства, то було б варто вивчати, розбирати на тези весь цей ворох думок речника Путіна в ООН, але це реально все пластик і треш, якщо дивитися на цей виступ через оптику міжнародного права. Натомість як перелік зон боротьби із Заходом, США, ЄС, демократією і свободою, то тоді дійсно варто послухати… Тільки не забувайте про ментальну гігієну в ході та після ознайомлення з цим дурманом", – прокоментував Кислиця.

У своєму виступі Сергій Лавров критикував західні країни за перекроювання правил у міжнародних відносинах та недотримання міжнародного права. Лавров згадав про Крим, сказав, що окупація була "возз'єднанням" із Росією.

Кислиця звернув увагу на те, що російська делегація сама порушила правила Генасамблеї.

"Чи не найголовніша теза виступу московського міністра Лаврова на ГА: правила – це зло, міжнародне право – це наше все… Боротьба з "правилами" повторюється у виступі багаторазово... Для наочної ілюстрації цього підходу російська делегація наплювала на встановлені головою Генасамблеї правила щодо кількості членів делегації в залі під час виступу і демонстративно прийшла на засідання "потужною" шісткою. Дивно, що ще не в кашкетах з написом "Спутник V". А замєстітєлю Лаврова, судячи з усього, облом ще і маску одягнути. Це ж правила, тому пішли вони", – написав Кислиця.

"Що вже говорити про міжнародне право, коли Москва зробила спробу незаконно анексувати Крим, окупувала його, а наразі продовжує збройну агресію на сході України… Правила – ніщо, міжнародне право – все", – додав представник України при ООН.

Сергій Кислиця згодом відредагував свій допис. Зокрема, витер слово "треш".