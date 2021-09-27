Нарада в Зеленського: В Міноборони вакцинувалося 84% кадрів.

Учасники наради в Офісі Президента України заявили про потребу пришвидшити темпи вакцинації від коронавірусної хвороби в органах виконавчої влади в Україні.

Зеленський вакцинувався у березні

Про це йдеться у повідомленні пресової служби ОП.

За два тижні всі міністерства та центральні органи влади мають відзвітувати про перебіг вакцинації серед своїх працівників. Бажано, щоб було вакциновано двома дозами 70% працівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, зазначили на Банковій.

Наразі у Міністерстві оборони щеплення двома дозами вже отримали 84% працівників. У Міністерстві внутрішніх справ – 68%. На думку Володимира Зеленського, це хороші показники.

Статистику хочуть поліпшити і серед шкільної спільноти.

"Педагоги активно вакцинуються. Вже понад 70% працівників закладів освіти отримали щеплення", – зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Водночас Кабінет Міністрів України має запропонувати комплекс заходів для боротьби з підробкою ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19, а також для контролю за виконанням усіх необхідних заходів українцями та іноземними громадянами, які в'їжджають в Україну з-за кордону.

Головних лікарів медичних закладів, де зафіксовані порушення, та туристичні агенції, які сприяють отриманню підроблених сертифікатів і тестів, мають притягати до відповідальності, вважають на Банковій.

Наразі в Україні щеплено 6,781 мільйона осіб. При тім 5,458 мільйона отримали дві дози.

Минулого тижня вакцинували майже 746 тисяч осіб.