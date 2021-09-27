Венедіктова оголосила, що причиною вибухів у Калинівці була диверсія.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що причиною пожежі та вибухів боєприпасів на 48-му арсеналі в Калинівці Вінницької області у 2017 році була диверсія.

Про це Венедіктова написала на своїй сторінці у Facebook.

"Чотири роки тому прогриміли вибухи боєприпасів на складах і майданчиках відкритого зберігання 48-го арсеналу в Калинівці Вінницької області. Збитки – понад 5,9 млрд грн внаслідок знищення боєприпасів, а також завдана шкода – пошкоджені об’єкти військової частини, будівлі місцевих жителів", – написала Венедіктова у Facebook.

З її слів, версія про скоєння вибуху на 48-му арсеналі шляхом проникнення сторонньої особи на територію частини та встановлення підривного пристрою "підтверджується здобутими доказами та висновками вже одержаних та долучених до матеріалів провадження судових експертиз, протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, допитів свідків та оглядів".

Генпрокурор зазначила, що з урахуванням особливого періоду в державі та ведення бойових дій на тимчасово окупованих територіях України "особлива увага приділяється збиранню доказів вчинення підпалів та вибухів на українських складах диверсійно-розвідувальними групами РФ або терористичними організаціями «ДНР» та «ЛНР»".

Венедіктова повідомила, що українські правоохоронці звертатимуться по допомогу чеських правоохоронців.

"Прокурори та слідчі також використовують передбачені кримінальним процесуальним законом заходи міжнародного співробітництва. Наразі очікується відповідь від компетентних органів Чехії вибухів на складах із боєприпасами, що мали місце в жовтні та грудні 2014 року в населеному пункті Врбетице", – розповіла вона.

Нагадаємо, вибухи пролунали на території військових частин у Калинівському районі Вінницької області ввечері 26 вересня 2017 року. Спершу виникла пожежа – потім здетонували боєприпаси. Рятувальні служби евакуювали приблизно 30 тисяч осіб на час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.