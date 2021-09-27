Кулеба вважає, що результати виборів у Німеччині відповідають інтересам України.

 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна ще до виборів у Німеччині проводила системну роботу з усіма політичними силами ФРН і нині очікує на формування коаліції, котра буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин.

 

 

Про це Кулеба розповів у інтерв'ю телеканалові "1+1"

 

"Ми ще до цих парламентських виборів системно працювали з усіма провідними політичними силами Німеччини. Президент спілкувався з лідером християнських демократів Арміном Лашетом. Я спілкувався з лідером соціал-демократів Олафом Шольцем, коли був у Берліні. Ми працювали з кожною з тих політичних сил, які нині вестимуть коаліційні перемовини та доводили їм позицію України з ключових питань”, – заявив Дмитро Кулеба, згідно з повідомленням пресслужби МЗС.

 

Міністр зауважив, що для досягнення позитивних результатів у двосторонніх відносинах із Німеччиною необхідна саме така довгострокова та системна робота.

 

"Ім’я канцлера важливе, але Україну найбільше цікавить, якою буде коаліція. З тих комбінацій, які я нині бачу, коаліція буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин", – сказав міністр. 

 

27.09.2021

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