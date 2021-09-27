Львівщина і Тернопілля у п'ятірці лідерів за випадками ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 3007 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 1478 осіб.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

 

Упродовж доби найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.

 

За добу зареєстрували 94 летальних випадків, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 395 404 особи. Померло 55 720 людей.

 

27.09.2021

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