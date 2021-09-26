СДПН і ХДС/ХСС демонструють майже однакові результати на вборах до Бундестаґу.

Соціологи публікують результати перших екзитполів.

 

 

Парламентські вибори в  Німеччині завершено в неділю, 26 вересня, о 18.00 за центральноєвропейським часом. Соціологічні інститути опублікували результати  перших екзитполів. Згідно з ними, два основні конкуренти – Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) і блок Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) – прийшли до фінішу майже з однаковими результатами. Про це повідомив телеканал ARD.

 

Наприклад, згідно з результатами опитувань на виборчих дільницях, проведених інститутом Infratest Dimap, за СДПН проголосувало 24,9 відсотка виборців (на попередніх виборах до Бундестаґу – 20,5%), які взяли участь у голосування. Тим часом ХДС/ХСС підтримало 24,7 (32,9%).

 

 

На третьому місці – партія «Союз90/Зелених», яка здобула 13,8% голосів (8,9%).

 

Підтримку лібералам з Вільної демократичної партії висловило 11,7% (10,7%).

 

За ксенофобську прокремлівську партію «Альтернатива для Німеччини» проголосувало 10,9% (12,6%).

 

Ще одну прокремлівську політичну силу – Ліву партію – підтримали близько п'яти відсотків виборців (9,2%). Тому її проходження до Бундестаґу поки що під питанням.

 

Якщо такі результати екзитполів буде підтверджено підрахунком виборчих бюлетенів, то конфігурація Бундестаґу матиме такий вигляд:

 

 

Відповідно, теоретично можливі три варіанти коаліції:

 

 

Найближчим часом розпочнуться коаліційні перемовини. У будь-якому випадку при владі має залишитися одна з двох великих політичних сил: СДПН або ХДС/ХСС. А можуть залишитися й вони обидві, у разі збереження «великої коаліції».

 

Альтернативою до чинної конфігурації більшості може стати альянс хадеків зі «зеленими» і лібералами. Також експерти не відкидають можливості формування так званої «світлофорної коаліції» соціал-демократами, «зеленими» і лібералами.

 

У будь-якому випадку, ніхто не бажає брати до спілки «Альтернативу для Німеччини». Щодо Лівої партії, то можливо, що вона таки не потрапить до парламенту, а якщо потрапить, то в булдь-якому варіанті коаліції її голоси будуть зайві.

26.09.2021

До теми

Поширити
Збруч
Учені, можливо, детектували темну енергію
Темна енергія – таємнича сила, яка змушує Всесвіт прискорено розширюватися, – могла спричинити несподівані результати детектора XENON1T в Італії.
26.09.21 | | Наука
Геній Грицька Чубая
Відео-дискусія проєкту «POETY. Діалог поколінь» про Грицька з точки зору «дідів, батьків та онуків» – Миколи Рябчука, Остапа Сливинського та Ростислава Кузика.
25.09.21 | | Штука
Води під землею більше, ніж в льодовиках
На глибині понад два кілометри міститься приблизно вдвічі більше води, ніж припускали досі.
25.09.21 | | Наука
Виставка сценографа-ювіляра у Львівській опері
На виставці Тадея Риндзака демонструють ескізи до вистав, які є знаковими у біографії художника і були представлені не лише на сцені Львівської опери, а й неодноразово за кордоном. Це опери «Мойсей» , «Чарівна флейта», сценічна кантата «Карміна Бурана», макети до опер «Тоска» і «Набукко».
24.09.21 | | Штука
Заручниця ревізії
Роксана Харчук
Якісна програма з літератури в школі прямо залежить від укладання академічної історії української літератури, яка й покаже і розвиток нашого письменства, і його вершинні твори. Поки що маємо ситуативну шкільну програму, в якій домінує не критерій непроминальної естетичної цінності, а різного роду доцільність.
24.09.21 | | Штука
Кремлівський газовий шантаж
Максим МУЛЯР
Лише сліпий може не зауважити «руку Кремля» у актуальному рекордному зростанні цін на газ у Європі. Піддасться ЄУ на шантаж?
24.09.21 | | У світі
Навіть при зміні клімату світ не приречений
Бьорн Ломборґ
Майже половина молодих американців вважають, що "людство приречене". Однак, хоча зміна клімату є проблемою, паніка безпідставна
24.09.21 | | Дискурси
Любов Хомчак: м’яка сила
Юлія ОВСЯНИК     
Вона насправді виглядала, як добра фея, але проблем було маса. Вона приймала ситуацію, зверталася по поради до людей. Вона борець, яка хотіла вічно розвиватися, пізнавати нове, не стояти на місці. 
23.09.21 | | Галичина

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.