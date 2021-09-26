СДПН і ХДС/ХСС демонструють майже однакові результати на вборах до Бундестаґу.

Соціологи публікують результати перших екзитполів.

Парламентські вибори в Німеччині завершено в неділю, 26 вересня, о 18.00 за центральноєвропейським часом. Соціологічні інститути опублікували результати перших екзитполів. Згідно з ними, два основні конкуренти – Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) і блок Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) – прийшли до фінішу майже з однаковими результатами. Про це повідомив телеканал ARD.

Наприклад, згідно з результатами опитувань на виборчих дільницях, проведених інститутом Infratest Dimap, за СДПН проголосувало 24,9 відсотка виборців (на попередніх виборах до Бундестаґу – 20,5%), які взяли участь у голосування. Тим часом ХДС/ХСС підтримало 24,7 (32,9%).

На третьому місці – партія «Союз90/Зелених», яка здобула 13,8% голосів (8,9%).

Підтримку лібералам з Вільної демократичної партії висловило 11,7% (10,7%).

За ксенофобську прокремлівську партію «Альтернатива для Німеччини» проголосувало 10,9% (12,6%).

Ще одну прокремлівську політичну силу – Ліву партію – підтримали близько п'яти відсотків виборців (9,2%). Тому її проходження до Бундестаґу поки що під питанням.

Якщо такі результати екзитполів буде підтверджено підрахунком виборчих бюлетенів, то конфігурація Бундестаґу матиме такий вигляд:

Відповідно, теоретично можливі три варіанти коаліції:

Найближчим часом розпочнуться коаліційні перемовини. У будь-якому випадку при владі має залишитися одна з двох великих політичних сил: СДПН або ХДС/ХСС. А можуть залишитися й вони обидві, у разі збереження «великої коаліції».

Альтернативою до чинної конфігурації більшості може стати альянс хадеків зі «зеленими» і лібералами. Також експерти не відкидають можливості формування так званої «світлофорної коаліції» соціал-демократами, «зеленими» і лібералами.

У будь-якому випадку, ніхто не бажає брати до спілки «Альтернативу для Німеччини». Щодо Лівої партії, то можливо, що вона таки не потрапить до парламенту, а якщо потрапить, то в булдь-якому варіанті коаліції її голоси будуть зайві.