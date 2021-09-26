Таліби стратили чотирьох мешканців Афганістану.

Їх звинуватили у викраденні людей.

Бойовики руху «Талібан», який вже понад місяць контролює Афганістан, стратили чотирьох мешканців північно-західної провінції Герат. Про це повідомила інформаційна аґенція Associated Press, з покликом на слова очевидця страт, котрий погодився дати інтерв’ю.

Чотирьох осіб повісили на під лаштованому під шибеницю підйомному крані на головній площі в місті Гераті. На знимках, оприлюднених місцевим агентством Aamaj News, видно, що страта відбувалася за великого скупченні людей. Потім трьох зі страчених відвезли для демонстрації в інші частини міста.

Згодом, з’ясувалося, що ці особи були мертвими ще до страти. За словами заступника губернатора Герата Маулваі Шаїра Ахмада Емара, ці люди були вбиті в перестрілці після того, як нібито викрали афганського бізнесмена і його сина. «Ми повісили їхні трупи на площах Герата, щоб ніхто більше не наважився на такий злочин», – прокоментував чиновник.

Офіційні представники талібського уряду Афганістану поки що не коментують цю подію, хоча раніше один зі засновників руху мулла Нуруддін Турабі в інтерв'ю Associated Press заявляв, що «Талібан» планує відновити публічні покарання й страти, починаючи з практики відтинання кінцівок за злодійство.

У 1996-2001 роках, коли таліби перебували при владі в Афганістані, там були поширені публічні покарання. Рішення щодо таких покарань ухвалювали створені «Талібаном» спеціальні трибунали, що складалися з трьох шаріатських суддів. Постанови виконувалися після затвердження вироку керівництвом «Талібану». Після відсторонення радикалів від влади публічні види покарання в Афганістані були скасовані.