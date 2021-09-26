Минулої доби в Україні виявили 4647 випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4647 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 2325 людей.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я у неділю.

 

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (611), Дніпропетровській (506), Одеській (331), Чернівецькій (253) та Тернопільській (234) областях.

 

Минулої доби зафіксували 69 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвоорби.

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 392 397 осіб. Померло 55 626 людей.

 

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб) 

 

26.09.2021

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