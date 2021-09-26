Минулої доби в Україні виявили 4647 випадків ковіду.

Про Грицька Чубая із розумінням та майстерністю

Тарас Пастух

У фільмі присутні два виміри життя Чубая; два сюжети – життєвий та поетичний, що розвиваються біч-о-біч. Один сюжет йде до розв’язки, а інший, сягнувши кульмінації, веде далі у простір нездоланої та високої поезії, у символіці фільму увиразненої образом космічного простору.