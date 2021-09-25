Минулої доби в Україні виявили вісім тисяч випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 8267 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 2035 людей.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість випадків ковіду зареєстрували у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях. Київ не потрапив до п'ятірки лідерів уперше з часу завершення першої хвилі пандемії в Україні.

Якщо порівнювати динаміку поширення коронавірусної хвороби тиждень до тижня, то темпи передачі вірусу сповільнилися. Динаміка падає вже п'яту добу поспіль (натомість при дотеперішньому тренді Украна могла подолати пік третьої хвилі вже в перших днях жовтня).

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

За добу зафіксували 133 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 387 750 осіб. Померло 55 557 людей.

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)