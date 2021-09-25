Києво-Могилянська академія вчетверте не змогла обрати ректора.

Національний університет "Києво-Могилянська академія" вчетверте не зміг обрати ректора.

Як свідчать результати голосування, опубліковані на сайті Могилянки, в.о. президента КМА Олександра Гуменна отримала 228 голосів (48,8%), а колишній президент академії, ексміністр освіти Сергій Квіт – 214 голосів (45,8%).

Не підтримали жодного кандидата 23 виборці. Зіпсовано два бюлетені.

Не взяв участь у голосуванні 121 виборець.

"Жодна кандидатура не набрала більше 50% голосів від тих, хто проголосував. Отже, згодом будуть призначені нові вибори", – ідеться в коментарі на сайті Могилянки.

Обидва фіналісти висловили подяку виборцям.

"Щиро дякую могилянцям, які сьогодні проголосували за мене, і всім, хто прийшов на вибори. Від сьогодні Академія продовжить триматися на "горизонтальних зв'язках" на невизначений термін. Вважаю, що головним нашим завданням є відновлення довіри", – прокоментував Сергій Квіт у facebook.

"Вибори показали нам певні тенденції в уподобаннях курсу університету. Крім цього, явка зросла – у цьому наша спільна перемога, це можна сказати з точністю!.. Продовжуємо далі жити, а значить – діяти!", – зазначила Олександра Гуменна.

Попереднього разу у другому турі змагалися Олександра Гуменна (отримала 176 голосів) і декан факультету правничих наук Денис Азаров (156).

Громадський діяч Тарас Шамайда вважає абсурдом, що Києво-Могилянська академія вп'яте муситиме організовувати внутрішні вибори. Він звинувачує в цьому українське законодавство.

"Це – прямий наслідок абсолютно ідіотської законодавчої норми, яка вимагає для перемоги у другому турі цих самих 50% і незбагненної відмови "слуг народу" її скасувати. Вдумайтеся: шоб стати міським головою чи навіть Президентом України, достатньо в другому турі випередити опонента на один голос. Але для перемоги у виборах ректора цього не достатньо. Потрібно ті самі сакральні 50%", – зазначив Шамайда.