Єврокомісія закликала "юридично обґрунтовано" втілювати антиолігархічний закон.

У Європейській комісії привітали рішення Президента України Володимира Зеленського боротися з корисливим впливом олігархів на життя країни й очікують подальших кроків у цьому керунку.

Так Європейській комісії прокоментували аґенції "Інтерфакс-Україна" ухвалення Верховною Радою закону про деолігархізацію у п'ятницю.

"Ми вітаємо рішучість Президента Зеленського, спрямовану на вирішення глибоко вкоріненого впливу корисливих олігархічних інтересів на політичне та економічне життя України", – заявили в ЄК.

Що ж до закону, то в Брюсселі зазначили. "Це крок уперед. Ми очікуємо, що закон виконуватиметься повністю, рішуче і юридично обґрунтованим чином. Ми вважаємо, що, крім реалізації ухваленого закону, потрібні додаткові кроки, зокрема для закриття інституційних прогалин в Україні і для досягнення бажаного ефекту деолігархізації", – прокоментували у Єврокомісії.

Єврокомісари зазначили, що Україна "доклала багато зусиль, щоб закрити простір для корупції, зокрема за допомогою очищення банківського сектору й забезпечення прозорості державних закупівель". "Ми закликаємо продовжувати ці зусилля в інших секторах, уражених корупцією", – додали в ЄК.

У Єврокомісії переконані, що "в центрі боротьби за зміцнення верховенства права, зміцнення довіри українських громадян до державних установ і, що важливо, розкриття економічного потенціалу України на благо всього народу країни має стояти зміцнення запланованих і наявних інституцій, як-от органів, що відповідають за верховенство права, включно із судовою системою, Антимонопольного комітету, як і суспільного мовлення та незалежного регулятора преси".