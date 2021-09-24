Івано-Франківська ОДА витратить 100 тисяч гривень на тур для блогерів.

Для популяризації туризму Івано-Франківська облдержадміністрація організувала експедицію Карпатами для блогерів за 100 тисяч гривень. Відповідний договір управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій підписало з підприємицею Уляною Сидор, повідомили «Наші гроші. Львів».

Тур розрахований на десятьох осіб на чотири дні – 22-25 вересня. Наразі у поїздці беруть участь семеро блогерів: Ксенія Мелешко, Владислава Грубич, оператор Віктор Лазутін, Дмитро Дячук, Ірина Макуха, Ірина Горобець та Ірина Пістрюга, повідомила підприємиця Уляна Сидор.

Серед цих імен найбільш знана в пошуковику – івано-франківська інстаграм-блогерка Ірина Пістрюга з 1,1 мільйона читачів. При цьому, як видно зі «сторіс» блогерки, 22 вересня вона рекламувала свою участь в турі, однак ввечері того ж дня залишила його через, зокрема, заплановану зйомку. Наступного дня, 23 вересня у своїх сторіс Ірина Пістрюга вже не знімала експедиції Карпатами.

Експедиція для блогерів відбувається у межах проєкту «52 способи життя в Карпатах: відродження традиційних культур праці», і є для них безкоштовною.

«Участь у турі безкоштовна, усі витрати, пов'язані з подорожжю покривають організатори – Туристична асоціація Івано-Франківщини та Управлінням міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації. Поспішайте реєструватися. Для участі в турі ми запросимо найкращих з вас!», – зазначено у повідомленні на facebook-сторінці проєкту.

Цей проєкт фінансується з коштів Європейського Союзу в рамках Спільної операційної програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020.

Відповідно до програми туру, упродовж чотирьох днів учасники мають відвідати вісім туристичних точок в Івано-Франківській області. В середу, 22 вересня, вони мали прогулянкову екскурсію на бричках в селі Космач Косівського району. У четвер, 23 вересня, – екскурсію позашляховиком в гори, пішохідну екскурсію з місцевим гідом та кінну екскурсію в селі Білоберізка Верховинського району. А також − екскурсію та майстер-клас з ліжникарства в селі Яворів Косівського району. Сьогодні, 24 вересня блогери матимуть інста-сесії та перфоменс вечорниці з ночівлею на сіні в старій бойківській хаті в селі Новошин Калуського району.

Найбільше активностей заплановано на суботу, 25 вересня. Блогери відвідають екоферму «Карпатські вікінги» в селі Шевченкове Калуського району, де покатаються на конях та дегустуватимуть делікатеси з козячого молока. В цьому ж селі будуть мати майстер-клас в кузні Володимир Гавриша, відвідають пасіку Гошовських, а також − Центр спадщини Вигодської вузькоколійки в Калуському районі.

Фото facebook.com/go52heritage, instagram.com/irka_pistryuga