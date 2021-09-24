До Києва з Афганістану евакуювали 96 осіб.

До Києва із Афганістану прибув літак із 96 особами. на борту були і громадяни України, і іноземці.

Про це повідомляє "Суспільне".

Представник секретаріату Кабміну Андрій Юраш повідомив, що серед евакуйованих – іноземці, вивезені на прохання Ватикану.

"Україна виконала прохання апостольської столиці – привезти студентів, які будуть навчатися у найближчому часу в університет Ла Сапієнца. На цьому борту є 18 членів їхніх родин і самих студентів", – зауважив він.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр додала, що Україна також евакуювала громадян Канади.

"Наразі прилетіло 96 осіб, серед них – українці, особи із постійним проживанням в Україні, члени їхніх родин, та особи на повернення яких запитували Ватикан та Канада", – розповіла вона.

Серед пасажирів борту – етнічні афганці, які є громадянами України.

Як розповів один із евакуйованих, Харімі Ахмадзія, він із 2005 року проживає в Україні, а у 2014 році набув громадянство.

"В Афганістані маю невеликий бізнес. В цей момент там дуже небезпечно. Якщо хтось пов'язаний з іншою країною, не дивлячись з якою, може потрапити у небезпеку", – зазначив він.

Раніше про евакуацію повідомиила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.

"Протягом останніх кількох днів проводилися міжнародні перемовини щодо можливої евакуації українських громадян з Афганістану. Протягом всього періоду українські дипломати з Міністерства закордонних справ, представники ГУР МО України та Офісу Президента узгоджували можливість евакуації українських громадян та членів їхніх родин", – йшлося у повідомленні.

У перемовинах брали участь представники Пакистану, Туреччини, Катару та Афганістану.