До Києва з Афганістану евакуювали 96 осіб.

До Києва із Афганістану прибув літак із 96 особами. на борту були і громадяни України, і іноземці.
Про це повідомляє "Суспільне".
Представник секретаріату Кабміну Андрій Юраш повідомив, що серед евакуйованих – іноземці, вивезені на прохання Ватикану.
"Україна виконала прохання апостольської столиці – привезти студентів, які будуть навчатися у найближчому часу в університет Ла Сапієнца. На цьому борту є 18 членів їхніх родин і самих студентів", – зауважив він.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр додала, що Україна також евакуювала громадян Канади.
"Наразі прилетіло 96 осіб, серед них – українці, особи із постійним проживанням в Україні, члени їхніх родин, та особи на повернення яких запитували Ватикан та Канада", – розповіла вона.
Серед пасажирів борту – етнічні афганці, які є громадянами України.
Як розповів один із евакуйованих, Харімі Ахмадзія, він із 2005 року проживає в Україні, а у 2014 році набув громадянство.
"В Афганістані маю невеликий бізнес. В цей момент там дуже небезпечно. Якщо хтось пов'язаний з іншою країною, не дивлячись з якою, може потрапити у небезпеку", – зазначив він.
Раніше про евакуацію повідомиила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.
"Протягом останніх кількох днів проводилися міжнародні перемовини щодо можливої евакуації українських громадян з Афганістану. Протягом всього періоду українські дипломати з Міністерства закордонних справ, представники ГУР МО України та Офісу Президента узгоджували можливість евакуації українських громадян та членів їхніх родин", – йшлося у повідомленні.
У перемовинах брали участь представники Пакистану, Туреччини, Катару та Афганістану.
24.09.2021