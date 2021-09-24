Посол Великої Британії вважає, що деолігархізація має бути аполітичною.

 

Посол Великої Британії України Мелінда Сіммонс наголосила на тому, що виконання схваленого Верховною Радою "закону про олігархів" має бути юридично обґрунтованим та аполітичним.

 

 

Про це Сіммонс написала на своїй сторінці у twitter, коментуючи четвергове голосування в українському парламенті.

 

"Закон "про деолігархізацію" може відіграти роль у зменшенні шкідливого впливу власних інтересів на політику та економіку України. Його виконання має бути юридично обґрунтованим та аполітичним", – наголосила амбасадорка. 

 

"Для того, щоб цей крок став тривалою реальністю, будуть потрібні повна прозорість, рішучі антимонопольні заходи, реальна конкуренція в енергетичному секторі, сильне суспільне мовлення та, звичайно, судова реформа", – прокоментувала Сіммонс.

 

24.09.2021

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