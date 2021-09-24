В Україні зафіксували 9 тисяч випадків ковіду вперше з квітня.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 9058 нових захворювань на коронавірусну хворобу. Це найвищий показник добових випадків, починаючи із 30 квітня (10 072 захворювання).

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість випадків ковіду зареєстрували у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях.

 

Частка тестів із позитивним результатом постійно зростає

 

За минулу добу в Україні шпиталізували 2060 осіб.

 

Зареєстровано 140 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Найбільше активних захворювань на ковід зареєстровано на Харківщині (8754), на Львівщині (7244) і в Києві (6939).

 

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 379 483 особи. Померло 55 424 людини.

 

24.09.2021

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