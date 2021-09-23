Зеленський похвалив депутатів за ухвалення "закону про олігархів".

 

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення Верховною Радою "закону про оліграхів". Керівник держави вважає, що законодавче ноу-хау від "Слуги народу" дозволить побороти олігархію.

 

 

Про це Зеленський написав у своєму дописі на Facebook.

 

"Конституція визначає, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Але фактом життя в нашій державі протягом багатьох років було існування також олігархічної гілки влади – групи людей, які вважали, що вони важливіші, ніж законодавці, урядовці чи судді. Кожен українець знає, хто ці люди, яких називають олігархами. Кожен українець знає, як олігархи купували політичний вплив і як вони використовували політиків заради своїх інтересів", – зазначив Зеленський.

 

Президент вважає, що держава не мала права цього ігнорувати – "ні у 2000-х роках, ні у 2010-х роках, ні тим паче зараз".

 

"Завдяки антиолігархічному закону Україна отримує історичний шанс на побудову цивілізованих і чистих відносин між великим бізнесом і державою. Так, це багатьом політикам не подобається. Так, вони хочуть жити, як раніше, працюючи на олігархів. Так, було дуже багато тиску на наших депутатів, дуже багато інтриг і навіть шантажу. Але закон ухвалено... Олігархічної гілки влади в Україні більше не буде. Законодавча, виконавча та судова – так. А для олігархів шлях єдиний – стати чистим бізнесом", – написав Зеленський.

 

Як писав Z, Верховна Рада на засіданні у четвер ухвалила закон про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), – "закон про олігархів".

 

У другому читанні за документ проголосувало 279 народних депутатів.

 

Цьому передувало бурхливе обговорення, викликане порушенням процедури розгляду. Представники "Слуги народу" запропонували розглядати документ "постатейно" – профільний комітет виокремив 12 ключових правок, підтримка яких автоматично означала відхилення інших схожих правок.

 

Опозиція назвала законопроєкт узурпаційним.

 

"Це – диктатура. Мені соромно за всіх депутатів, які дозволили сьогодні Банковій зґвалтувати парламент, – прокоментувала народна депутатка від "ЄС" Ірина Геращенко. – Диктатура в РФ і Білорусі починалася з упокорення парламенту. А тут "слуг" і упокорювати не треба, їх просто купили", – написала Геращенко у facebook.

 

Співголова фракції "ЄС" вважає, що одна з цілей закону – монополізувати медійний простір. 

 

"Ви зараз повертаєтеся в часи Януковича, коли насправді замість одних олігархів з’явилися курченки. Тут уже пів фракції – курченки, а в Офісі Президента – другі пів фракції курченків сидить", – обурилась Геращенко.

 

Також соратниця Петра Порошенка обурена порушенням регламенту президентською фракцією.

 

"«Парламент – не місце для дискусій» – ви пам’ятаєте, чия це цитата? Гризлова, Російська Федерація. Ви пам’ятаєте, з чого в 2000-х розпочав свій президентський шлях Путін і Лукашенко? З боротьби з корупцією і з олігархами. Тільки вони це очолили. І насправді сьогодні ваша політична команда йде шляхом Путіна і Лукашенка", – резюмувала Геращенко.

 

23.09.2021

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