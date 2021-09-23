Зеленський порівняв ООН із "супергероєм на пенсії".

Президент України Володимир Зеленський закликав Організацію Об'єднаних Націй відновити свою активність і порівняв ООН із "супергероєм на пенсії".

Зеленський виступив на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку вночі на четвер (за київським часом). Його виступ опубліковано на інтернет-сторінці ОП.

Президент розпочав свій виступ із заклику генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша "пора прокинутись". Зі слів Зеленського, той заклик – "особливий" і для України, і для світу. Керівник держави згадав, що тієї доби прокинувся посеред ночі через тривожн дзвінки – обстріляли автомобіль його першого помічника Сергія Шефіра. "Ось вам ціна змін у державі, ось вам ціна реформ", – прокоментував він.

Зеленський запевнив світову спільноту, що Україна прокинулась давно і "відтоді не засинала". "Не засинала, коли пережила Голодомор, Бабин Яр. Не засинала, коли весь світ пережив дві війни, Голокост, втратив 100 мільйонів людей. Це була ціна за усвідомлення людством саме того, що всі народи, всі країни рівні, а всі конфлікти треба вирішувати діалогами й тільки діалогами, а не танками", – перелічив промовець.

Президент нагадав, що з вірою в ці ідеали Україна 1945 року стала однією з держав-засновниць ООН. "Сьогодні вони були б шоковані, побачивши в темі Генасамблеї слова «забезпечити права всіх народів». Я впевнений, вони б сказали: «А що ж ви робили всі ці 76 років?»", – зазначив Зеленський.

Керівник Української держави вважає, що пандемія коронавірусу стала глобальним тестом для світової спільноти. "Ми грали у рівність, ми грали у єдність, де одна справа – ділити спільні цілі, інша – спільно ділити вакцини. Вакцини, що дають життя", – підкреслив він.

"Ви не знайдете у Статуті ООН слів: «Кожен сам за себе». І тоді б світу не довелось би визнавати, що він провалив іспит на ковід, іспит на єдність. І ховати очі у 20-річчя Дурбанської декларації ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Хто міг уявити, що колись знаряддям для дискримінації стануть саме ліки? У контексті постійних розмов про світову продовольчу кризу цікаво: невже колись ми так само будемо ділити між собою хліб та воду?!", – звернувся Зеленський..

Президент вважає, що людство мусить готуватися до нових викликів і нових епідемій. "Гарантії, що у світі не буде нових вірусів, такі ж «міцні», як гарантії безпеки Будапештського меморандуму", – пожартував Президент.

Повертаючись до рефрену "прокидатись", Зеленський заявив, що Україні важко заснути під звуки пострілів, які лунають на окупованому Донбасі восьмий рік поспіль. "Можливо у Сентрал-парку або Медісон-сквер постріли чути не так гучно, як у Авдіївській «промці» або на Світлодарській дузі. Ми хочемо оживити ООН? Може, для цього ООН має рухатись?" – заявив Зеленський.

Керівник держави висловив повагу і подяку державам, котрі підтримали ініціативу "Кримської платформи".

"Участь 46 держав та міжнародних організацій у першому саміті Кримської платформи про деокупацію Криму – ось це відданість основним принципам ООН... Я дякую всім державам, які цьогоріч згадали Україну у своїх виступах тут. Це дуже важливо. І багатьом іншим, які не соромляться, що Україна – їхній друг і партнер. Які можуть називати речі своїми іменами: окупацію називати окупацією, а агресію називати агресією, не боячись, що хтось показово покине цю залу. Не треба цього роботи, це майданчик діалогу. Щастя Україні це точно не принесе. Щастя Україні могло б принести, якби хтось показово покинув наші державні території, наші державні кордони", – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що він невдоволений правом вето, котрим диспонує Росія.

"Якщо ми хочемо оживити ООН, давайте згадаємо, що тут немає обраних, яких не можна ображати. ООН – це всі ми, це 193 країни... Як ми хочемо оживити ООН, якщо місце, де зароджувалась ідея ООН, окуповано постійним членом Ради Безпеки ООН?", – наголосив промовець.

Володимир Зеленський нагадав про те, що Росія здійснює мілітаризацію Криму, знищує екологію півострова. А на Донбасі росіяни примушують мешканців до паспортизації та голосування за Ґосдуму. "Що це, як не доказ того, що оживляти ООН пізно?" – обурився він.

"Сьогодні ООН – як супергерой на пенсії, який забув, що він міг зробити. Він вважає себе тягарем, слабким, кволим, непотрібним дідом, життя якого пройшло марно", – оцінив Володимир Зеленський.

Президент України зазначив, що Організація має все ж багато досягнень і мусить їх згадати – налагодження доступу до питної води, зміцнення прав людини, вирішення проблем голоду, миротворчі місії тощо.

Зеленський додав, що критикувати треба не ООН, а кожного порізну, бо "ООН – це лідери".

"Або їхні вчинки будуть наповнені змістом. Або ці крісла будуть порожніми", – підсумував він.