Кабмін припинив повноваження Аджунера і Лещенка у наглядовій раді "Укрзалізниці".

Кабінет Міністрів не став продовжувати контракти із головою наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунером та членами ради Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє та Олегом Журавльовим.

Повідомлення про зміни в складі наглядової ради "УЗ" опубліковане на сайті компанії 21 вересня.

Рішення про припинення їхніх повноважень ухвалив Кабмін на підставі свого розпорядження у червні 2021 року. Згідно з тим рішенням, повноваження перелічених членів наглядової ради продовжили на термін, не довший за три місяці з дня набрання чинності розпорядження.

Аджунер виконував обов'язки голови наглядової ради із червня 2018 року.

Лещенко був членом наглядової ради з грудня 2019 року, Матьє – із червня 2018 року, Журавльов – із грудня 2019 року.

Видання "Економічна правда" нагадує, що в червні Кабінет Міністрів продовжив повноваження деяким членів наглядової ради "Укрзалізниці", контракти із якими закінчилися 19 червня, на строк до трьох місяців.

Тоді уряд вирішив обрати членами наглядової ради Шевкі Аджунера, Андреаса Матьє (незалежні члени), Сергія Лещенка та Олега Журавльова (представники держави) на строк до прийняття рішення про призначення нових членів за результатами конкурсу, але не більше ніж на три місяці.