Зеленський сприймає замах на Шефіра як спробу тиску на Президента.

Президент України Володимир Зеленський трактує замах на свого першого помічника Сергія Шефіра як спробу тиску на себе. Керівник держави пообіцяв дати нападникам і замовникам "сильну відповідь".

Про це Зеленський заявив у зверненні. Він поширив його через свою сторінку у Facebook із Нью-Йорка.

"Вважається, що це був замах на вбивство. Відразу після виступу на Генсамблеї ООН я вирушаю в столицю. Хто за цим стоїть, якщо чесно, не знаю. Поки що. Які це сили можуть бути внутрішні або зовнішні. Але силами не вважаю їх. Тому що передавати мені привіт пострілами з лісу в автомобіль мого друга – це слабкість. А ось відповідь буде сильною", - заявив Зеленський.

Президент додав, що замах не вплине на міцність і курс команди Президента, спрямований на детінізацію економіки і боротьбу з криміналітетом та великими фінансовими групами.

Сам Шефір заявив на брифінґу у будівлі МВС, що метою замаху був вплив на президентську команду. Він наголосив, що жодними поважними справами не займається, отож йому не могли мститися. Решту чуток Шефір назвав спекуляціями.

"Все, що я можу сказати, це що замах було скоєно з метою залякування вищого ешелону влади. Але треба розуміти, що Володимир Зеленський у нас дуже вольова людина, стержнева, його не залякати. Він обрав правильний шлях, йде своєю дорогою, народ його підтримує. Дай Боже, впораємося з усіма цими речами", - заявив Шефір на брифінгу в будівлі МВС, передає аґенція "Інтерфакс-Україна".

Шефір здивований версіями, котрі тиражують через телебачення. "Жодних конфліктів у команді немає. Все, що було до цього сказано, - це все фейки. У нас команда дружна, злагоджена і йде вперед", - сказав він.

Він також поділився подробицями інциденту. "Їхали, раптом пролунали постріли, поранили водія. Водій - молодець, поїхав далі. Ми прискорилися трохи. Було моторошно. Тут же я зателефонував у поліцію, міністру МВС. Правоохоронні органи спрацювали оперативно... Водія забрала швидка допомога... Відчуття не з приємних", - поділився перший помічник Президента.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці наразі розглядають три основних версії замаху.

"З урахуванням отримання попередніх даних три основних версії, які розглядає Національна поліція України - це через державну діяльність потерпілого, задля тиску на вище керівництво країни та з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн", - сказав Клименко.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський утонив, що метою було саме вбити першого помічника Президента.