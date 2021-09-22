Верховна Рада заявила про невизнання виборів до Ґосдуми.

Верховна Рада на своєму засіданні в середу ухвалила заяву щодо нелегітимності виборів депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року.

Як повідомляє "Укрінформ", проєкт постанови підтримало 322 народних депутатів.

Згідно з текстом заяви, Верховна Рада визнає чергові вибори депутатів до Державної Думи Російської Федерації 2021 року незаконними, а сформовану за їх результатами Держдуму РФ – нелегітимною. Окрім цього, Рада закликає парламенти іноземних держав та міжнародні парламентські організації надати належну оцінку фальсифікованим парламентським виборам в Російській Федерації, фактам незаконного голосування на території незаконно окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також участі у цих виборах громадян України з тимчасово окупованої Росією частини території в Донецькій та Луганській областях.

Так, у заяві зазначається, що включення громадян України до списків виборців на виборах депутатів Держдуми РФ є незаконним і безпідставним з точки зору Конституції України і міжнародного права, оскільки Крим та Севастополь є невід’ємною частиною України, а примус мешканців Криму та тимчасово окупованої частини Донецької та Луганської областей до набуття громадянства РФ є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Також український парламент звертає увагу на те, що організація голосування в Криму та залучення до виборів громадян України з незаконно виданими російськими паспортами на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей є юридично нікчемними, адже до списків виборців, використаних на виборах депутатів Держдуми РФ, були протиправно і безпідставно включені мешканці тимчасово окупованих територій України, що призвело до фальсифікації списків виборців.

Водночас наголошується, що процес формування так званих списків виборців у Криму та в окремих районах Донецької та Луганської областей для голосування на виборах депутатів Держдуми РФ також має ознаки чергового порушення Росією положень міжнародного гуманітарного права щодо заборони на переміщення населення держави окупанта на окуповані території іншої держави, враховуючи неконтрольований процес перетину міжнародно визнаного державного кордону України громадянами Російської Федерації.