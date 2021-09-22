Російські математики підрахували: «Єдиній Росії» Путіна докинули 14 млн голосів

Оприлюднені розрахунки фахівця з електоральної статистики Сєрґєя Шпількіна, автора резонансних публікацій про фальсифікації на російських виборах попередніх років, свідчать, що за партію Путіна проголосували тільки 27,5 млн виборців з 109,2 млн зареєстрованих; майже 14 млн голосів їй "домалювали – фальсифікація сягнула 50%. На минулих президентських виборах Путіну за статистичними оцінками докинули 10 млн голосів.
Давно відомо, що показники, включені в офіційну електоральну звітність, зазнають маніпуляцій і підробок. Можна припустити: поява слідів маніпуляцій у певному пункті є ознакою того, що він служить звітним показником якоїсь системи. У випадку російських виборів вразливими для маніпуляцій параметрами є фреквенція і результат адміністративно підтримуваного кандидата (А-кандидата). Фальсифікація російських виборів проявляється в появі аномальної (з дуже високою статистичною значущістю) кількості виборчих дільниць із гарними відсотковими показниками фреквенції та/або результату А-кандидата. Як показує аналіз даних голосування на федеральних виборах 2000-2012 років за виборчими дільницями, ця аномалія вперше проявилася на виборах президента 2004 року і потім зберігалася і посилювалася аж до думських виборів 2011 року. В 2012-му, після масового громадського обурення результатами виборів 2011 р., аномалія дещо ослабла за масштабом і охопленням реґіонів Росії, але збереглася і заторкнула також і думські вибори 2016 р. та президентські 2018 року. Єдиним розумним поясненням появи аномалії можна вважати втручання в результати виборів адміністративного ресурсу на рівні, де відбувається формування та введення дільничних протоколів (тобто на виборчій дільниці або у територіальному виборчкомі).
Паралельно з цією аномалією, в тих же реґіонах і в ті ж періоди часу формувалася й інша – поява в розподілі виборчих дільниць за фреквенцією хвоста з боку найвищих фревенцій з підвищеною часткою голосів за А-кандидата. Розподіл виборчих дільниць за фреквенцією мав у 2003 році практично симетричну дзвоноподібну форму (як на минулих виборах Верховної ради України), а в наступні роки все більше деформувався в бік високих фреквенцій. Симетрична дзвоноподібна форма розподілу є природною в ситуації, коли на фреквенцію впливає безліч різноспрямованих незалежних факторів. Одностороннє ж розширення розподілу свідчить про появу одного сильного (що перевершує сумарну дію інших) однонаправленого фактору, який до того ж грає на користь А-кандидата. Природно запідозрити, що цей фактор – той самий адміністративний ресурс, який породжує аномалію гарних відсотків.
Найпростіший механізм втручання в результати виборів, який веде одночасно до підвищення фреквенції та зростання відсотка А-кандидата, – це вкидання бюлетенів (або приписування голосів у протоколі) на користь потрібного кандидата. Численні свідоцтва таких дій були зафіксовані в ході президентських виборів 2012 року, коли на дільницях вперше були встановлені камери відеоспостереження.
Вважаючи, що весь хвіст розподілу ділянок за фреквенцією в бік високих показників обумовлений саме додаванням голосів за А-кандидата, можна розрахувати додану кількість голосів через відмінність розподілів голосів за А-кандидата та інших кандидатів у цьому «хвості». При всій спрощеності вихідних припущень (на практиці існують й інші способи модифікації результатів голосування – від перекладання «чужих» бюлетенів у пачку потрібного кандидата до безпосередніх цифр «зі стелі»), цей підхід дає оцінку масштабу маніпуляцій на користь А-кандидата. Для президентських виборів 2004 року такий підхід давав оцінку 8,8 млн зайвих голосів, для 2008 року – приблизно 14,6 млн, 2012 року – приблизно 11,4 млн, 2018 року – приблизно 10 млн.
За цією методикою Сєрґєй Шпількін проаналізував дані свіжих виборів і оприлюднив свої оцінки (за даними з 96840 дільниць, що охоплюють 99% виборців (107,9 млн зареєстрованих виборців з 109,2 млн за даними ЦВК)
Гістограма голосів за партії за одновідсотковими інтервалами фреквенції, тонка лінія – гістограма голосів за всі партії, крім "Єдиної Росії", масштабована так, щоб співпасти з гістограмою за "Єдину Росію" на початковому фраґменті; припускаючи – строго кажучи, гіпотетично, – що всі фальсифікації за "Єдину Росію" є чистим вкиданням, заштрихована площа показує розмір вкидування.
Результати партій в залежності від фреквенції на дільницях, кожна дільниця – набір точок різних кольорів для відповідних партій. Щільне ядро - імовірно нефальсифіковані дільниці, центр ядра для "Єдиної Росії" визначено методом Minimum Covariance Determinant зі зважуванням дільниць за кількістю виборців і порогом відсікання 50% (відсіяні точки обмежені еліпсом). Відповідно координати центру ядра для "Єдиної Росії" дають оцінку реальної явки і реального результату ЕР.
На нефальсифікованих дільницях фреквенція в середньому 38% (як в 2016 році), "Єдиної Росії" отримує за двома оцінками від 31% до 33% (як в 2011 році).
Що цікаво: зменшились (але залишаються значно вище порогу значимості) піки в розподілі голосів на круглих числах відсотках (фальсифікатори врахували, що це вираховується і "розсіюють" фальсифікати).
"Зуб" на показнику фреквенції 95% – це московське електронне голосування. Стає зрозумілою технологія електронної фальсифікації: блокування доступу спостерігачам до системи після завершення голосування і після цього повторне переголосування за іншого кандидата (методика електронного голосування дозволяє змінювати свій вибір до закінчення голосування). Всі ці зміни блокчейново фіксуються, але доступ до масиву даних незалежним спостерігачам заблоковано.
22.09.2021