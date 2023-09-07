У російському Шебекіно скасували вибори через «українську агресію».

Водночас вибори на окупованих російськими військами територіях України не скасовано

 

 

Вибори в російському місті Шебекіно та в Шебекінському районі, що на кордоні з Україною, не будуть проводити у вересні 2023 року. Про це повідомило російське видання «Московский комсомолец» з покликом на заяву голови центральної виборчої комісії Росії Елли Памфілової. Причиною скасування російська влада називає «небезпеку аґресії з боку України».

 

«Цього року у зв'язку зі запровадженням на території муніципального утворення режиму підвищеної готовності виборча комісія Білгородської області ухвалила рішення відкласти голосування на виборах до ради депутатів Шебекінського міського округу та на виборах депутатів земських зборів Журавлівського сільського поселення в муніципальному районі Білгородської області», – заявила Памфілова.

 

Влада Білгородської області щодня повідомляє про обстріл прикордонних населених пунктів з боку України. Також регулярно з'являються повідомлення про дрони, які атакували об’єкти в Білгородській області (влада зазвичай заявляє, що їх збила система ППО).

 

Восени 2023 року у так званий "єдиний день голосування" (10 вересня) пройде понад 4 тисячі виборів різного рівня. ЦВК РФ має намір провести вибори і на окупованих російськими військами територіях України.

07.09.2023

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