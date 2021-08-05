ОБСЄ відмовилася спостерігати за виборами до Держдуми Росії.

Причиною стало те, що російська влада обмежила кількість спостерігачів

 

 

Організація з безпеки і співпраці в Європі вирішила не відряджати своїх спостерігачів до Росії на вибори депутатів Державної думи, які відбудуться у вересні. По це повідомило російське видання «Коммерсантъ». ОБСЄ висловила невдоволення тим, що російська влада обмежила кількість спостерігачів.

 

«Здатність самостійно визначати кількість спостерігачів, необхідну нам для ефективного і достовірного спостереження [на виборах], має важливе значення. Наполегливі вимоги російської влади обмежити цю кількість... без будь-яких чітких обмежень, пов'язаних з пандемією, на жаль, зробили цей крок неминучим», – заявив директор Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Маттео Мекаччі (Matteo Mecacci).

 

Рішення БДІПЛ ОБСЄ викликало гостру реакцію в Москві. Сенатор Андрій Клімов, який очолює у верхній палаті російського парламенту комісію зі захисту суверенітету, заявив, що з боку ОБСЄ «був обраний шлях лобового скандалу». «Рішення суто політичне, оскільки їм було зрозуміло, що вони не знайдуть порушень на парламентських виборах у Росії», – сказав Клімов.

 

Віцеспікер Держдуми Петро Толстой заявив у етері YouTube-каналу «Соловьев Live», що БДІПЛ намагається «вичавити максимум скандалу» зі своєї відмови бути присутнім на виборах до Держдуми.

 

Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив: «Запрошення БДІПЛ та іншим організаціям скерувати в Росію своїх спостерігачів було надіслано в повній відповідності з міжнародними зобов'язаннями в цій сфері. Шкодуємо, що в діях БДІПЛ взяла гору логіка "все або нічого". Такий підхід у відносинах з суверенними державами не працює. Він лише дискредитує механізм міжнародного спостереження за виборами».

 

Раніше влада Росії запросила представників ОБСЄ і Парламентської асамблеї Ради Європи спостерігати за виборами 17-19 вересня, але обмежила допустиму кількість спостерігачів до 50 і 10 осіб відповідно, пояснивши це складною ситуацією з коронавірусом. А БДІПЛ ОБСЄ подавало заявку на 500 спостерігачів: близько 80 для довготермінової місії і близько 420 – для короткотермінової.

05.08.2021

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