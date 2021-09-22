85% шкіл на Львівщині – перед перспективою зупинки освітнього процесу.

Від четверга, 23 вересня, у зв’язку з посиленням протиепідемічного карантину в Україні, у Львові у звичайному режимі зможуть працювати лише ті школи і дитсадки, в яких вакциновано від Covid-19 80% працівників або вони мають актуальні негативні ПЛР-тести чи довідки про те, що перехворіли коронавірусною інфекцією упродовж останнього пів року. Таке рішення напередодні, 21 вересня, прийняла міська комісія ТЕБ і НС.

«Від 23 вересня школи та садки, в яких вакциновано 80% працівників продовжують працювати у звичному режимі. Працівники, які не провакциновані хоча б однією дозою, зможуть працювати лише якщо на вході у заклад покажуть негативний результат ПЛР-тесту, який діє протягом 72 годин. Також вхід дозволений освітянам, які перехворіли на коронавірус протягом 6 минулих місяців і мають відповідну довідку. – заявив міський голова Львова – У кожному навчальному закладі буде визначено відповідальну людину, яка слідкуватиме за дотриманням цих правил. Це складне рішення, яке дозволить не припиняти навчальний процес і разом з тим не допустить колапсу медичної системи міста».

Він додав, що відповідальність у цьому питанні лягає на кожного зокрема: «ПЛР-тести – платні. Вакцинація – безкоштовна. Рішення має прийняти кожен особисто. Ми заходимо у період, коли від нашого вибору залежить життя і здоров’я інших людей».

«Ми мусили затвердити відповідне рішення для Львова і прийняли соломонове рішення: всі школи у Львові будуть працювати, але вчителі повинні показувати або сертифікат вакцинації, або довідку, що вони впродовж останніх півроку перехворіли, або негативний ПЛР-тест. Ми не можемо розбалансувати навчальний процес, тим більше, що ми не знаємо, що нас чекає через місяць-два. Ми завжди ще можемо перейти на онлайн-навчання. Дистанційна освіта не дає ефекту, тому наразі використовуємо кожен день очного навчання, дотримуючись всіх норм безпеки», – прокоментував міський голова рішення міської комісії ТЕБ і НС уранці у середу, 22 вересня, в ефірі на радіо «Люкс FM».

Разом із цим ситуацію з доступом до вакцинації учителів у Львові намагаються врятувати. Сьогодні, 22 вересня, з 10:00 до 15:00 працівники закладів освіти можуть отримати щеплення вакциною Pfizer у мобільних пунктах щеплення у таких навчальних закладах: школа №34, №18, №65, №73, №86, №23, №31, №91, ліцей «Галицький», «Просвіта», ліцей №37, школа-гімназія Шептицьких.

Загалом же на Львівщині наразі лише у близько 15% освітніх закладах рівень вакцинації працівників сягає 80%. Від четверга, 23 вересня близько 86% закладів освіти на Львівщині вимушено припинять роботу. Навчання учнів у форматі онлайн теж не буде. Таке рішення прийняла обласна комісія ТЕБ і НС.

«Близько 14% закладів освіти області готові продовжувати працювати. Всі інші з четверга будуть змушені тимчасово припинити роботу. Така позиція державної комісії ТЕБ і НС – онлайн-навчання не буде. Причиною став низький рівень вакцинування працівників закладів освіти, подекуди свідоме саботування зі сторони освітян вакцинальної кампанії. Відповідальність за функціонування закладу освіти залежить від керівників цих закладів, відповідних відділів освіти та голів громад. Це вимушений крок зі сторони держави, водночас, здоров'я дітей на першому місці», – заявив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

Працюватимуть лише заклади освіти, у яких вакциновано більше 80% персоналу. За його інформацією, на сьогодні такий показник мають усі школи у Моршині та Трускавці. Загалом в області повний курс вакцинації пройшли 37% освітян, 44% – отримали першу дозу.

Як повідомили у департаменті освіти і науки Львівської ОДА на 80% вакцинований персонал у 165 школах області. Відсоток шкіл, що досягли необхідного для офлайн-навчання рівня вакцинації працівників у розрізі районів, станом на 21 вереся, виглядає наступним чином:

– Стрийський район – 22, 3%;

– Червоноградський район – 21,4%;

– Дрогобицький район – 20%;

– Яворівський район – 15,3%;

– Золочівський район – 14,4%;

– Самбірський район – 6,2%;

– Львівський район – 2,6%.

Фото city-adm.lviv.ua, facebook.com/andriy.sadovyi