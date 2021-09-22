Число добових випадків коронавірусної хвороби перевищило стоденний максимум.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 6754 нових випадків коронавірусної хвороби. Це найвища кількість добових захворювань, починаючи із 15 травня (тоді було 6796 випадків).

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

 

За добу найбільше нових випадків зареєстрували у Харківській (774), Дніпропетровській (556) Донецькій (460) областях, у Києві (456), на Львівсщині (449) та Одещині (442).

 

Упродовж доби в Україні зафіксували 105 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 362 559 осіб. Померла 55 161 людина.

 

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

 

22.09.2021

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