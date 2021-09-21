Галицькі хроніки COVID-19: 21 вересня.

Станом на 09:00 21 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 309 326 хворих на сovid-19. За минулу добу – 700 нових випадків: 518 – на Львівщині (проведено 1264 ПЛР-дослідження), 86 – на Тернопіллі (проведено 1013 ПЛР-досліджень) та 96 – на Івано-Франківщині (проведено 636 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 25 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 17 людей померло у Львівській області, двоє людей померло у Тернопільській області та шестеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 вересня (09:00): 74 196 випадків, 86 нових
Тернопіль – 22 особи
Борщівський район – 10 осіб
Бучацький район – 9 осіб
Гусятинський район – 6 осіб
Заліщицький район – 5 осіб
Збаразький район – 1 особа
Зборівський район – 2 особи
Кременецький район – 9 осіб
Козівський район – 1 особа
Лановецький район – 6 осіб
Підволочиський район – 1 особа
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 3 особи
Чортківський район – 6 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 вересня (09:00): 145 309 випадків, 518 нових
Львів – 238 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 вересня (09:00): 89 821 випадок, 96 нових
Івано-Франківськ – 21 особа
Тисменицький район – 12 осіб
Надвірнянський район – 12 осіб
Снятинський район – 3 особи
Косівський район – 15 осіб
Калуський район – 4 особи
Долинський район – 5 осіб
Тлумацький район – 1 особа
Галицький район – 1 особа
Коломийський район – 8 осіб
Рожнятівський район – 6 осіб
Городенківський район – 3 особи
Верховинський район – 1 особа
Рогатинський район – 4 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
21.09.2021