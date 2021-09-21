Галицькі хроніки COVID-19: 21 вересня.

 

Станом на 09:00 21 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 309 326 хворих на сovid-19. За минулу добу – 700 нових випадків: 518 – на Львівщині (проведено 1264 ПЛР-дослідження), 86 – на Тернопіллі (проведено 1013 ПЛР-досліджень) та 96 – на Івано-Франківщині (проведено 636 ПЛР-досліджень).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 25 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 17 людей померло у Львівській області, двоє людей померло у Тернопільській області та шестеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

21 вересня (09:00): 74 196 випадків, 86 нових

 

Тернопіль – 22 особи

Борщівський район –  10 осіб

Бучацький район –  9 осіб

Гусятинський район –  6 осіб

Заліщицький район –  5 осіб

Збаразький район – 1 особа

Зборівський район – 2 особи

Кременецький район – 9 осіб

Козівський район – 1 особа

Лановецький район – 6 осіб

Підволочиський район 1 особа

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 3 особи

Чортківський район –  6 осіб

Шумський район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

21 вересня (09:00): 145 309 випадків, 518 нових

 

Львів – 238 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

21 вересня (09:00): 89 821 випадок, 96 нових

Івано-Франківськ – 21 особа

Тисменицький район – 12 осіб

Надвірнянський район – 12 осіб

Снятинський район – 3 особи

Косівський район – 15 осіб

Калуський район – 4 особи

Долинський район – 5 осіб

Тлумацький район – 1 особа

Галицький район – 1 особа

Коломийський район – 8 осіб

Рожнятівський район – 6 осіб

Городенківський район – 3 особи

Верховинський район – 1 особа

Рогатинський район – 4 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

21.09.2021

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