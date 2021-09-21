Міністр фінансів презентував проєкт бюджету у Верховній Раді.

Міністр фінансів Сергій Марченко почав представляти у залі парламенту проєкт державного бюджету України на 2022 рік.

Як передає аґенція УНІАН, під час свого виступу глава Мінфіну зазначив, що цього року бюджетний процес кардинально відрізняється від попередніх бюджетів.

"Вперше в історії незалежної України бюджет розроблявся на основі бюджетної декларації, яка була підтримана парламентом. Він базується на програмних документах уряду і враховує ключові напрями розвитку, які визначені Президентом і Верховною Радою", – сказав Марченко.

З його слів, головний фінансовий документ нашої країни є "бюджетом інвестицій в людину, країну і майбутнє".

"У 2022 році найважливіший пріоритет – це медики, які перебувають на передовій боротьби з COVID-19, військові, які захищають Україну, ветерани війни, яким ми безмежно вдячні за відвагу і мужність", – сказав керівник Мінфіну.

Кабінет Міністрів 15 вересня затвердив проєкт державного бюджету на 2022 рік на своєму засіданні.

Документ передбачає зменшення дефіциту держбюджету до 3,5% від валового внутрішнього продукту, зменшення державного боргу, зростання заробітних плат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, а також рекордне за останні десять років зростання ВВП – близько 4%.