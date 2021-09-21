Зеленський прибув до США на Генасамблею ООН.

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку.

Зеленський поклав квіти до меморіалу 9/11 у Нью-Йорку

Про це повідомила пресова служба ОП.

Керівник держави виступить на загальних дебатах Генасамблеї. Також заплановані зустрічі Президента з лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій. Крім того, Володимир Зеленський зустрінеться з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою у США.