Галицькі хроніки COVID-19: 20 вересня.

 

Станом на 09:00 20 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 308 626 хворих на сovid-19. За минулу добу – 398 нових випадків: 165 – на Львівщині (проведено 559 ПЛР-досліджень), 174 – на Тернопіллі (проведено 877 ПЛР-досліджень) та 59 – на Івано-Франківщині (проведено 636 ПЛР-досліджень).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано два летальні випадки внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла у Тернопільській області та одна – у Львівській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 вересня (09:00): 74 110 випадків, 174 нових

 

Тернопіль – 27 осіб

Борщівський район – 19 осіб

Бучацький район – 20 осіб

Гусятинський район – 13 осіб

Заліщицький район – 18 осіб

Збаразький район – 3 особи

Зборівський район – 15 осіб

Кременецький район – 4 особи

Козівський район – 4 особи

Лановецький район – 2 особи

Монастириський район – 4 особи

Підгаєцький район  5 осіб

Теребовлянський район – 11 осіб

Тернопільський район – 13 осіб

Чортківський район – 14 осіб

Шумський район  2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 вересня (09:00): 144 791 випадок, 165 нових

 

Львів – 64 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 вересня (09:00): 89 725 випадків, 59 нових

 

Галицький район – 1 особа

Городенківський район – 9 осіб

Калуський район – 1 особа

Коломийський район – 1 особа

Косівський район – 2 особи

Надвірнянський район – 11 осіб

Снятинський район – 21 особа

Тисменицький район – 2 особи

Рогатинський район – 10 осіб

Рожнятівський район  1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

20.09.2021

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