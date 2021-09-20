Галицькі хроніки COVID-19: 20 вересня.

Станом на 09:00 20 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 308 626 хворих на сovid-19. За минулу добу – 398 нових випадків: 165 – на Львівщині (проведено 559 ПЛР-досліджень), 174 – на Тернопіллі (проведено 877 ПЛР-досліджень) та 59 – на Івано-Франківщині (проведено 636 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано два летальні випадки внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла у Тернопільській області та одна – у Львівській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 вересня (09:00): 74 110 випадків, 174 нових
Тернопіль – 27 осіб
Борщівський район – 19 осіб
Бучацький район – 20 осіб
Гусятинський район – 13 осіб
Заліщицький район – 18 осіб
Збаразький район – 3 особи
Зборівський район – 15 осіб
Кременецький район – 4 особи
Козівський район – 4 особи
Лановецький район – 2 особи
Монастириський район – 4 особи
Підгаєцький район – 5 осіб
Теребовлянський район – 11 осіб
Тернопільський район – 13 осіб
Чортківський район – 14 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 вересня (09:00): 144 791 випадок, 165 нових
Львів – 64 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 вересня (09:00): 89 725 випадків, 59 нових
Галицький район – 1 особа
Городенківський район – 9 осіб
Калуський район – 1 особа
Коломийський район – 1 особа
Косівський район – 2 особи
Надвірнянський район – 11 осіб
Снятинський район – 21 особа
Тисменицький район – 2 особи
Рогатинський район – 10 осіб
Рожнятівський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
20.09.2021