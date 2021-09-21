Партія Трюдо лідирує на виборах, хоча й не здобуває більшості.

Лідер консервативної опозиції вже привітав канадського прем’єра з перемогою.

Правляча Ліберальна партія прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо перемагає на позачергових парламентських виборах. Такі попередні дані подає національна Виборча комісія, опубліковані інформаційною аґенцією Reuters.

Наразі відомо, що ліберали забезпечили собі перемогу щонайменше у 156 виборчих округах на національному рівні. Це вже на один мандат більше, ніж вони мали за результатами попередніх парламентських виборів. Їхні головні конкуренти з Консервативної партії Канади здобули 120 мандатів. Квебекський блок лідирує в 26 округах. Наступною йде Нова демократична партія (20) і Партія зелених (1).

У Палаті громад – нижній палаті парламенту – загалом налічують 338 місць. Аби забезпечити собі більшість, партія має диспонувати 170-ма мандатами.

Лідер канадської опозиційної Консервативної партії Ерін О'Тул (Erin O'Toole) вже привітав прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який очолює Ліберальну партію, з перемогою на позачергових парламентських виборах. «Сьогодні я розмовляв з Трюдо і привітав його з важкою перемогою в цій кампанії», – сказав він у вівторок, 21 вересня, звертаючись до своїх прихильників. О'Тул також підкреслив, що на цих виборах «канадці не дали Трюдо більшості [в парламенті], якої він так прагнув». Також політик закликав канадців підтримати Консервативну партію, якщо лідер лібералів вирішить «через 18 місяців провести нові вибори».

Нагадаємо, що 49-річний Трюдо, харизматичний прогресист і син колишнього прем’єр-міністра П’єра Трюдо, прийшов до влади у 2015 році. Але на виборах 2019 року Ліберальна партія втратила більшість у Палаті громад. Трюдо залишився на посаді прем’єра, але його кабінет став урядом меншості.