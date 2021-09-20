У тернопільському парку «Топільче» ремонтують сходи до підвісного мосту.

У Тернополі розпочався капітальний ремонт сходів, які ведуть з мікрорайону «Дружба» у парк «Топільче» до підвісного мосту. Про це повідомив депутат Тернопільської міськради Іван Зінь.

Кам’яні сходи тривалий час перебували у вкрай поганому стані, і містяни неодноразово нарікали на їхню аварійність.

Конкурс на проведення капітального ремонту сходів з очікуваною вартістю 983 тисячі гривень провели ще у середині лютого. На неї подалося два учасники: ПП «Магістраль Буд Україна» та ФОП Володимир Кіцан. Пропозицію «Магістраль Буд Україна» виконати ремонт за 800 тисяч гривень відхилили через невідповідність поданих документів, що мали б підтверджувати попередній досвід виконання аналогічних ремонтів. КП «Об'єднання парків культури і відпочинку Тернополя» уклало угоду на ремонт сходів за 980 тисяч 33 гривні 1 березня із ФОП Володимир Кіцан. За угодою, ремонт має бути виконаний до кінця 2021 року.

Нагадаємо, у січні 2020 року у гідропарку «Топільче» капітально відремонтували підвісний міст. Рішення про ремонт мосту ухвалили за результатами звернень тернополян, які надійшли під час звіту міського голови та міської ради. Під час ремонту замінили усі металеві конструкції аварійного мосту та дерев’яне покриття. Тепер міст безпечний для проходу тернополян.

Центральні сходи у парк капітально відремонтували у 2018 році.

Фото facebook.com/Іван-Зінь-депутат-мікрорайону-Дружба, mediator.te.ua, ternopilcity.gov.ua