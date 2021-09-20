Єдина Росія зберегла конституційну більшість в Держдумі. Завдяки електронному голосуванню.

Загалом до російського законодавчого органу пройшло п’ять політичних сил, зокрема новачок – партія «Нові люди».

Провладна партія «Єдина Росія», за попередніми підсумками виборів до Державної думи, які проходили з 17-го до 19-го вересня, збереже конституційну більшість. Про це повідомило інформаційне агентство ТАСС. Виборчий бар’єр зуміли подолати п’ять політичних сил, зокрема – правоцентристська партія «Нові люди», яка вперше потрапить до російського парламенту.

За результатами підрахунку понад 85 відсотків бюлетенів, «ЄР» набирає 49,76% голосів виборців за партійним списком до Держдуми, повідомляють на екрані в інформаційному центрі Центрвиборчкому Росії. Згідно з результатами голосування, далі йдуть КПРФ – 19,61%, ЛДПР – 7,53%, «Справедлива Росія – Патріоти – За правду» – 7,34% і «Нові люди» – 5,31%.

Окрім того, 195 «єдиноросів», за даними ЦВК, мають всі шанси пройти на одномандатних округах. У сукупності це дає приблизно 315 з 450 мандатів у новій Держдумі. Це менше, ніж було у «Єдиної Росії» раніше, але більше, ніж необхідно для конституційної більшості (300 місць).

Незалежні спостерігачі й опозиційні партії зафіксували масу поважних порушень під час голосування. Зокрема йдеться про вкидання виборчих бюлетенів і фальшування протоколів. Так, в штаб руху на захист прав виборців «Голос» за три дні надійшла інформація про майже п'ять тисяч порушень. Штаб опозиційної партії «Яблуко» повідомив про понад три тисячі порушень, штаб КПРФ – про 200 порушень.

Алєксєй Навальний заявив, що, за даними з виборчих дільниць, в Москві опозиційні кандидати "перемогли в 11 округах з 15, а в Пітері - в 7 з 8", але після внесення (чи "вкидування"?) результатів електронного голосування всі вони програли.

Лідер КПРФ Ґєннадій Зюганов повідомив, що за підсумками підрахунку на виборчих дільницях в Москві вигравали шестеро кандидатів від його партії. «Вранці ввели [результати електронного голосування] - і все перекреслили. Раптом виявляється, "Єдина Росія" виграє в Москві всюди. З якого бодуна? За яким законом і за який рахунок це можна зробити? Тільки за рахунок халтури... Ми все одно це не визнаємо, це неприпустимо»,