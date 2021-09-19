Галицькі хроніки COVID-19: 19 вересня.

Станом на 09:00 19 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 308 228 хворих на сovid-19. За минулу добу – 588 нових випадків: 246 – на Львівщині (проведено 712 ПЛР-досліджень), 215 – на Тернопіллі (проведено 1230 ПЛР-досліджень) та 127 – на Івано-Франківщині (проведено 737 ПЛР-досліджень).

Минулої доби в Галичині зафіксовано один летальний випадок внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла у Тернопільській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 вересня (09:00): 73 936 випадків, 215 нових

Тернопіль – 48 осіб

Гусятинський район – 18 осіб

Заліщицький район – 27 осіб

Збаразький район – 13 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 9 осіб

Бучацький район – 10 осіб

Кременецький район – 4 особи

Козівський район – 5 осіб

Лановецький район – 9 осіб

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 17 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 14 осіб

Тернопільський район – 15 осіб

Чортківський район – 11 осіб

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 вересня (09:00): 144 626 випадків, 246 нових

Львів – 90 осіб

Бродівський район – 2 особи

Буський район – 21 особа

Дрогобицький район – 16 осіб

Жовківський район – 42 особи

Золочівський район – 3 особи

Перемишлянський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 18 осіб

Радехівський район – 4 особи

Самбірський район – 12 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 22 особи

Стрийський район – 8 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 вересня (09:00): 89 666 випадків, 127 нових

Івано-Франківськ – 26 осіб

Богородчанський район – 6 осіб

Долинський район – 4 особи

Калуський район – 13 осіб

Коломийський район – 11 осіб

Косівський район – 12 осіб

Надвірнянський район – 21 особа

Рогатинський район – 6 осіб

Снятинський район – 23 особи

Тлумацький район – 4 особи

Тисменицький район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.