Галицькі хроніки COVID-19: 19 вересня.

 

Станом на 09:00 19 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 308 228 хворих на сovid-19. За минулу добу – 588 нових випадків: 246 – на Львівщині (проведено 712 ПЛР-досліджень), 215 – на Тернопіллі (проведено 1230 ПЛР-досліджень) та 127 – на Івано-Франківщині (проведено 737 ПЛР-досліджень).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано один летальний випадок внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла у Тернопільській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 вересня (09:00): 73 936 випадків, 215 нових

 

Тернопіль – 48 осіб

Гусятинський район – 18 осіб

Заліщицький район – 27 осіб

Збаразький район – 13 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 9 осіб

Бучацький район – 10 осіб

Кременецький район – 4 особи

Козівський район –  5 осіб

Лановецький район – 9 осіб

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 17 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 14 осіб

Тернопільський район – 15 осіб

Чортківський район – 11 осіб

Шумський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 вересня (09:00): 144 626 випадків, 246 нових

 

Львів – 90 осіб

Бродівський район – 2 особи

Буський район – 21 особа

Дрогобицький район – 16 осіб

Жовківський район – 42 особи

Золочівський район – 3 особи

Перемишлянський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 18 осіб

Радехівський район – 4 особи

Самбірський район – 12 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 22 особи

Стрийський район 8 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 вересня (09:00): 89 666 випадків, 127 нових

 

Івано-Франківськ – 26 осіб

Богородчанський район – 6 осіб

Долинський район – 4 особи

Калуський район – 13 осіб

Коломийський район – 11 осіб

Косівський район – 12 осіб

Надвірнянський район – 21 особа

Рогатинський район – 6 осіб

Снятинський район – 23 особи

Тлумацький район – 4 особи

Тисменицький район – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

19.09.2021

До теми

Поширити
Збруч
Нові докази «оновлення» мозку у стані сну
У фазі швидкого сну мозок очищається від шкідливих речовин.
17.09.21 | | Наука
Ера космічного туризму
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Місія Inspiration4, в рамках якої на орбіту було відправлено суто аматорський екіпаж, відкрила нову еру в історії освоєння космосу. Еру космічного туризму.
17.09.21 | | У світі
«Асемічний переклад» в  Асортиментній кімнаті
Олена Турянська зі Львова та Вольт Агапєєв із Києва творили роботи серії «Асемічний переклад» спеціально для Івано-Франківська завдяки листуванню. Кожна епістола є графічною та може бути розшифрованою у вільному форматі.
17.09.21 | | Штука
Русини надають полиск
Микола Шанта
Мало хто з сербів прийме цю тезу, але я вважаю, що ми дізнаємося правду про себе лише тоді, коли цю правду говорять люди, які живуть по сусідству
16.09.21 | | Галичина
Розмова про поета у Домі поета з поетами
Проєкт «POETY. Діалог поколінь», ідейною натхненницею та головною виконавицею якого є українська музикантка Соломія Чубай, присвячений тому, щоб розкрити постаті класиків української поезії по-новому.
16.09.21 | | Штука
Розмова кольором
Іван Остафійчук
Ретроспективна виставка «Іван Остафійчук. Живопис. Графіка» об’єднала понад 150 творів митця від найстаріших до найновіших, демонструючи творчу генезу та постійний формопошук. Відкрили її у Національному музеї у Львові ім. Андрея Шептицького.
16.09.21 | | Штука
Жести допомагають вивчати мову?
Моторна система в мозку допомагає запам’ятовувати та пригадувати іноземну лексику.
16.09.21 | | Наука
Еол космічних вітрів
ТЕТРАМАТИКА
Проєкт «Solaris», куратором якого став новатор європейського медіаарту Марек Холонєвський, охопив три перформанси, в яких мистецтво послуговується науковими досягненнями, а наука «проговорює» себе методами мистецтва.
15.09.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.