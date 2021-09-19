Галицькі хроніки COVID-19: 19 вересня.

Станом на 09:00 19 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 308 228 хворих на сovid-19. За минулу добу – 588 нових випадків: 246 – на Львівщині (проведено 712 ПЛР-досліджень), 215 – на Тернопіллі (проведено 1230 ПЛР-досліджень) та 127 – на Івано-Франківщині (проведено 737 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано один летальний випадок внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла у Тернопільській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 вересня (09:00): 73 936 випадків, 215 нових
Тернопіль – 48 осіб
Гусятинський район – 18 осіб
Заліщицький район – 27 осіб
Збаразький район – 13 осіб
Зборівський район – 5 осіб
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 9 осіб
Бучацький район – 10 осіб
Кременецький район – 4 особи
Козівський район – 5 осіб
Лановецький район – 9 осіб
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 17 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 14 осіб
Тернопільський район – 15 осіб
Чортківський район – 11 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 вересня (09:00): 144 626 випадків, 246 нових
Львів – 90 осіб
Бродівський район – 2 особи
Буський район – 21 особа
Дрогобицький район – 16 осіб
Жовківський район – 42 особи
Золочівський район – 3 особи
Перемишлянський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 18 осіб
Радехівський район – 4 особи
Самбірський район – 12 осіб
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 22 особи
Стрийський район – 8 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 вересня (09:00): 89 666 випадків, 127 нових
Івано-Франківськ – 26 осіб
Богородчанський район – 6 осіб
Долинський район – 4 особи
Калуський район – 13 осіб
Коломийський район – 11 осіб
Косівський район – 12 осіб
Надвірнянський район – 21 особа
Рогатинський район – 6 осіб
Снятинський район – 23 особи
Тлумацький район – 4 особи
Тисменицький район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
19.09.2021