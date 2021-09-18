Галицькі хроніки COVID-19: 18 вересня.

Станом на 09:00 18 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 307 640 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1010 нових випадків: 585 – на Львівщині (проведено 1787 ПЛР-досліджень), 219 – на Тернопіллі (проведено 1276 ПЛР-досліджень) та 206 – на Івано-Франківщині (проведено 1036 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано сім летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: п'ятеро людей померло у Львівській, одна – у Тернопільській й одна – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 вересня (09:00): 73 502 випадки, 219 нових
Тернопіль – 68 осіб
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 16 осіб
Бучацький район – 19 осіб
Гусятинський район – 14 осіб
Заліщицький район – 18 осіб
Збаразький район – 10 осіб
Зборівський район – 9 осіб
Кременецький район – 3 особи
Козівський район – 2 особи
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 8 осіб
Тернопільський район – 12 осіб
Теребовлянський район – 18 осіб
Підволочиський район – 3 особи
Підгаєцький район – 4 особи
Чортківський район – 12 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 вересня (09:00): 144 380 випадків, 585 нових
Львів – 269 осіб
Бродівський район – 7 осіб
Городоцький район – 8 осіб
Дрогобицький район – 24 особи
Жидачівський район – 7 осіб
Жовківський район – 35 осіб
Золочівський район – 11 осіб
Кам'янко-Бузький район – 12 осіб
Миколаївський район – 9 осіб
Мостиський район – 7 осіб
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 39 осіб
Радехівський район – 17 осіб
Самбірський район – 33 особи
Сколівський район – 3 особи
Старосамбірський район – 13 осіб
Стрийський район – 27 осіб
Сокальський район – 34 особи
Турківський район – 10 осіб
Яворівський район – 19 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 вересня (09:00): 89 539 випадків, 206 нових
Івано-Франківськ – 37 осіб
Галицький район – 17 осіб
Городенківський район – 11 осіб
Калуський район – 11 осіб
Косівський район – 25 осіб
Коломийський район – 28 осіб
Надвірнянський район – 8 осіб
Снятинський район – 10 осіб
Тисменицький район – 10 осіб
Тлумацький район – 33 особи
Рогатинський район – 14 осіб
Рожнятівський район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
18.09.2021