Галицькі хроніки COVID-19: 18 вересня.

Станом на 09:00 18 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 307 640 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1010 нових випадків: 585 – на Львівщині (проведено 1787 ПЛР-досліджень), 219 – на Тернопіллі (проведено 1276 ПЛР-досліджень) та 206 – на Івано-Франківщині (проведено 1036 ПЛР-досліджень).

Минулої доби в Галичині зафіксовано сім летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: п'ятеро людей померло у Львівській, одна – у Тернопільській й одна – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 вересня (09:00): 73 502 випадки, 219 нових

Тернопіль – 68 осіб

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 16 осіб

Бучацький район – 19 осіб

Гусятинський район – 14 осіб

Заліщицький район – 18 осіб

Збаразький район – 10 осіб

Зборівський район – 9 осіб

Кременецький район – 3 особи

Козівський район – 2 особи

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 8 осіб

Тернопільський район – 12 осіб

Теребовлянський район – 18 осіб

Підволочиський район – 3 особи

Підгаєцький район – 4 особи

Чортківський район – 12 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 вересня (09:00): 144 380 випадків, 585 нових

Львів – 269 осіб

Бродівський район – 7 осіб

Городоцький район – 8 осіб

Дрогобицький район – 24 особи

Жидачівський район – 7 осіб

Жовківський район – 35 осіб

Золочівський район – 11 осіб

Кам'янко-Бузький район – 12 осіб

Миколаївський район – 9 осіб

Мостиський район – 7 осіб

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 39 осіб

Радехівський район – 17 осіб

Самбірський район – 33 особи

Сколівський район – 3 особи

Старосамбірський район – 13 осіб

Стрийський район – 27 осіб

Сокальський район – 34 особи

Турківський район – 10 осіб

Яворівський район – 19 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 вересня (09:00): 89 539 випадків, 206 нових

Івано-Франківськ – 37 осіб

Галицький район – 17 осіб

Городенківський район – 11 осіб

Калуський район – 11 осіб

Косівський район – 25 осіб

Коломийський район – 28 осіб

Надвірнянський район – 8 осіб

Снятинський район – 10 осіб

Тисменицький район – 10 осіб

Тлумацький район – 33 особи

Рогатинський район – 14 осіб

Рожнятівський район – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.