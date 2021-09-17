Галицькі хроніки COVID-19: 17 вересня.

Станом на 09:00 17 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 306 630 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1047 нових випадків: 644 – на Львівщині (проведено 1975 ПЛР-досліджень), 247 – на Тернопіллі (проведено 1189 ПЛР-досліджень) та 156 – на Івано-Франківщині (проведено 916 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано одинадцять летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: шестеро людей померло у Львівській, четверо – у Тернопільській й одна – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,34%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 вересня (09:00): 73 502 випадки, 247 нових
Тернопіль – 66 осіб
Бережанський район – 9 осіб
Борщівський район – 22 особи
Бучацький район – 6 осіб
Гусятинський район – 17 осіб
Заліщицький район – 16 осіб
Збаразький район – 10 осіб
Зборівський район – 8 осіб
Козівський район – 12 осіб
Кременецький район – 10 осіб
Лановецький район – 4 особи
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 8 осіб
Підгаєцький район – 6 осіб
Теребовлянський район – 13 осіб
Тернопільський район – 21 особа
Чортківський район – 13 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 вересня (09:00): 143 795 випадків, 644 нових
Львів – 303 особи
Бродівський район – 3 особи
Городоцький район – 44 особи
Дрогобицький район – 49 осіб
Жидачівський район – 2 особи
Жовківський район – 21 особа
Золочівський район – 7 осіб
Кам'янко-Бузький район – 11 осіб
Миколаївський район – 20 осіб
Мостиський район – 10 осіб
Перемишлянський район – 3 особи
Пустомитівський район – 60 осіб
Радехівський район – 10 осіб
Самбірський район – 15 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 27 осіб
Старосамбірський район – 31 особа
Стрийський район – 16 осіб
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 10 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 вересня (09:00): 89 333 випадки, 156 нових
Івано-Франківськ – 28 осіб
Богородчанський район – 2 особи
Верховинський район – 1 особа
Галицький район – 2 особи
Городенківський район – 21 особа
Долинський район – 3 особи
Калуський район – 10 осіб
Коломийський район – 5 осіб
Косівський район – 15 осіб
Надвірнянський район – 26 осіб
Снятинський район – 11 осіб
Рогатинський район – 22 особи
Рожнятівський район – 3 особи
Тисменицький район – 7 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.17.09.2021