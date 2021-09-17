Галицькі хроніки COVID-19: 17 вересня.

Станом на 09:00 17 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 306 630 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1047 нових випадків: 644 – на Львівщині (проведено 1975 ПЛР-досліджень), 247 – на Тернопіллі (проведено 1189 ПЛР-досліджень) та 156 – на Івано-Франківщині (проведено 916 ПЛР-досліджень).

Минулої доби в Галичині зафіксовано одинадцять летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: шестеро людей померло у Львівській, четверо – у Тернопільській й одна – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,34%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 вересня (09:00): 73 502 випадки, 247 нових

Тернопіль – 66 осіб

Бережанський район – 9 осіб

Борщівський район – 22 особи

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 17 осіб

Заліщицький район – 16 осіб

Збаразький район – 10 осіб

Зборівський район – 8 осіб

Козівський район – 12 осіб

Кременецький район – 10 осіб

Лановецький район – 4 особи

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 8 осіб

Підгаєцький район – 6 осіб

Теребовлянський район – 13 осіб

Тернопільський район – 21 особа

Чортківський район – 13 осіб

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 вересня (09:00): 143 795 випадків, 644 нових

Львів – 303 особи

Бродівський район – 3 особи

Городоцький район – 44 особи

Дрогобицький район – 49 осіб

Жидачівський район – 2 особи

Жовківський район – 21 особа

Золочівський район – 7 осіб

Кам'янко-Бузький район – 11 осіб

Миколаївський район – 20 осіб

Мостиський район – 10 осіб

Перемишлянський район – 3 особи

Пустомитівський район – 60 осіб

Радехівський район – 10 осіб

Самбірський район – 15 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 27 осіб

Старосамбірський район – 31 особа

Стрийський район – 16 осіб

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 10 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 вересня (09:00): 89 333 випадки, 156 нових

Івано-Франківськ – 28 осіб

Богородчанський район – 2 особи

Верховинський район – 1 особа

Галицький район – 2 особи

Городенківський район – 21 особа

Долинський район – 3 особи

Калуський район – 10 осіб

Коломийський район – 5 осіб

Косівський район – 15 осіб

Надвірнянський район – 26 осіб

Снятинський район – 11 осіб

Рогатинський район – 22 особи

Рожнятівський район – 3 особи

Тисменицький район – 7 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.