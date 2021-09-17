СБУ провела масштабні навчання біля північного кордону з Росією.

 

Служба безпеки України провела масштабні тактико-спеціальні навчання у Чернігівській та Сумській областях. У вишколі взяло участь понад 1,5 тисячі осіб і більше 100 одиниць техніки, в тому числі безпілотні літальні апарати.

 

 

Про це повідомляє пресова служба СБУ.

 

За легендою тренувань, на територію Чернігівської та Сумської областей проникла умовна диверсійно-розвідувальна група. Вони планували завдати державі значних економічних збитків і дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в прикордонних районах. На виконання свого завдання зловмисники намагалися вчинити диверсії на декількох оборонних і промислових об’єктах.

 

Для викриття і знешкодження умовної ДРГ учасники навчань провели комплекс оперативно-розшукових, контррозвідувальних та фільтраційних заходів.

 

У заключній фазі тренувань спецпризначенці провели успішну операцію із нейтралізації диверсантів у районі прикордонного пункту пропуску. Під час затримання зловмисники чинили збройний супротив.

 

У заходах брали участь підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, Збройних Сил України, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, а також представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

 

Головною метою навчань стало підвищення рівня безпеки у прикордонних регіонах України. Крім того, учасники тренувань відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії для ефективної протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам.

 

17.09.2021

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