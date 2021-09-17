МЗС Росії назвало "визвольним походом" вторгнення перших совєтів і напад на Польщу.

Міністерство закордонних справ Росії використало термін "визвольний похід" у стосунку до нападу Червоної армії на Польщу 17 вересня 1939 року, під час Другої світової війни.

Такий коментар МЗС Росії поширило на офіційній сторінці у Twitter.

"17 вересня 1939 року Червона армія почала визвольний похід на території Польщі. Радянські війська вийшли на лінію Керзона, не дозволивши вермахту підійти до Мінська. Народи Західної Білорусії та Західної України зустріли радянських солдатів з радістю", – ідеться в нотатці.

МЗС Росії прикріпило до твіту відеоролик, у котрому подано позицію Москви щодо подій 1939 року. Зокрема, наводяться слова президента Володимира Путіна, який поклав відповідальність за вибух WWII на польську владу.

Радянські війська увійшли на територію Польщі 17 вересня, через два з половиною тижні після нападу нацистської Німеччини на цю країну. Перед початком розбору Польщі в Москві підписали пакт Молотова-Ріббентроппа. Згодом Німеччина та СРСР уклали іще один договір, про дружбу і кордони. Таким чином два диктаторські режими розділили територію Польщі між собою.

Термін "визвольний похід" з’явився у радянській пресі і офіційних заявах відразу після вторгнення в Польщу в 1939 році. Стверджувалося, що радянські війська звільняють Західну Білорусь і Західну Україну від буржуазно-поміщицької Польщі. МЗС Росії і російська влада, включно з президентом Володимиром Путіним, активно виступають на виправдання пакту Молотова–Ріббентроппа, проте термін "визвольний похід" раніше російське МЗС не вживало, зазначає "Радіо Свобода"..

Російські ідеологи займаються сакралізацією дати 17 вересня і в Білорусі. Цього року частина білорусів вперше відзначає нове свято – "День народної єдності". Він був заснований розпорядженням білоруського політика Олександра Лукашенка в червні 2021 року. Виступаючи днями на церемонії вручення нагород у Мінську, Лукашенко назвав день 17 вересня 1939 року важливою віхою в історії формування білоруської нації. "У вересні 1939 року, все змінилося, і ми здобули нашу республіку в тих межах, які свято бережемо", – сказав Лукашенко.

Іще тоді рішення Білорусі гостро розкритикували дипломати Литви та Польщі. Зокрема, МЗС Литви заявило, що офіційний Мінськ "ігнорує злочини, вчинені двома найжорстокішими тоталітарними режимами ХХ століття". А МЗС Польщі назвало встановлення свята "частиною дій Росії, спрямованих на переосмислення надзвичайно складної історії регіону".

1 липня 2021 року президент Росії підписав закон, який забороняє публічно під час виступу, в фільмах, у ЗМІ та інтернеті ототожнювати цілі, рішення і дії керівництва СРСР, командування та військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями і діями керівництва нацистської Німеччини, командування і військових нацистської Німеччини.