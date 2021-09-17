Вперше за чотири місяці в Україні виявили понад шість тисяч випадків ковіду.

 

Статистика добових захворювань на ковід уперше за чотири місяці перевищила шість тисяч – минулої доби в Україні виявили понад 6624 нові випадки коронавірусної хвороби.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

 

Упродовж доби найбільшу кількість випадків зареєстрували у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та в Києві (426).

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Львівщина вийшла на третє місце за кількістю активних носіїв коронавірусної хвороби. Так, найбільше недужих зафіксовано у Києві (5325), у Харківській (5151), у Львівській (4527), в Одеській (4503) і в Чернівецькій областях (3656).

 

Минулої доби в Україні зафіксували 99 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 338 164 особи. Померло 54 750 людей.

 

17.09.2021

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