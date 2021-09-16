Галицькі хроніки COVID-19: 16 вересня.

Станом на 09:00 16 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 305 583 хворих на сovid-19. За минулу добу – 999 нових випадків: 552 – на Львівщині (проведено 2029 ПЛР-досліджень), 244 – на Тернопіллі (проведено 1399 ПЛР-досліджень) та 203 – на Івано-Франківщині (проведено 725 ПЛР-досліджень).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано одинадцять летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: четверо людей померло у Львівській, шестеро – у Тернопільській й одна – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,34%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 вересня (09:00): 73 255 випадків, 244 нових

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 вересня (09:00): 143 151 випадок, 552 нових

 

Львів – 215 осіб

Бродівський район – 9 осіб

Буський район – 28 осіб

Городоцький район – 5 осіб

Дрогобицький район – 31 особа

Жидачівський район – 12 осіб

Жовківський район – 56 осіб

Золочівський район – 18 осіб

Кам'янко-Бузький район – 7 осіб

Миколаївський район – 10 осіб

Перемишлянський район – 11 осіб

Радехівський район – 17 осіб

Самбірський район – 4 особи

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 47 осіб

Старосамбірський район – 17 осіб

Стрийський район – 21 особа

Турківський район – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

16 вересня (09:00): 89 177 випадків, 203 нових

 

Івано-Франківськ – 41 особа

Галицький район – 9 осіб

Городенківський район – 8 осіб

Богородчанський район – 6 осіб

Долинський район – 7 осіб

Надвірнянський район – 15 осіб

Косівський район – 16 осіб

Калуський район – 20 осіб

Коломийський район – 29 осіб

Снятинський район – 33 особи

Рогатинський район – 6 осіб

Рожнятівський район – 3 особи

Тисменицький район – 10 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

16.09.2021

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