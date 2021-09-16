Галицькі хроніки COVID-19: 16 вересня.

Станом на 09:00 16 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 305 583 хворих на сovid-19. За минулу добу – 999 нових випадків: 552 – на Львівщині (проведено 2029 ПЛР-досліджень), 244 – на Тернопіллі (проведено 1399 ПЛР-досліджень) та 203 – на Івано-Франківщині (проведено 725 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано одинадцять летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: четверо людей померло у Львівській, шестеро – у Тернопільській й одна – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,34%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 вересня (09:00): 73 255 випадків, 244 нових
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 вересня (09:00): 143 151 випадок, 552 нових
Львів – 215 осіб
Бродівський район – 9 осіб
Буський район – 28 осіб
Городоцький район – 5 осіб
Дрогобицький район – 31 особа
Жидачівський район – 12 осіб
Жовківський район – 56 осіб
Золочівський район – 18 осіб
Кам'янко-Бузький район – 7 осіб
Миколаївський район – 10 осіб
Перемишлянський район – 11 осіб
Радехівський район – 17 осіб
Самбірський район – 4 особи
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 47 осіб
Старосамбірський район – 17 осіб
Стрийський район – 21 особа
Турківський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 вересня (09:00): 89 177 випадків, 203 нових
Івано-Франківськ – 41 особа
Галицький район – 9 осіб
Городенківський район – 8 осіб
Богородчанський район – 6 осіб
Долинський район – 7 осіб
Надвірнянський район – 15 осіб
Косівський район – 16 осіб
Калуський район – 20 осіб
Коломийський район – 29 осіб
Снятинський район – 33 особи
Рогатинський район – 6 осіб
Рожнятівський район – 3 особи
Тисменицький район – 10 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
16.09.2021