Міністр Ляшко: Чотири західноукраїнські області рухаються до "червоної зони".

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська області рухаються в напрямі "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Про це Ляшко сказав в інтерв’ю виданню "Слово і діло".

"Зараз рухається в напрямку червоного рівня епідемічної небезпеки Чернівецька область, потім іде Тернопільська, Волинська, Закарпатська… Тобто ми знову бачимо Західну Україну. Хоча в абсолютних цифрах великі цифри у Києві, у Харкові, але з розрахунку на 100 тисяч населення все-таки Західна Україна страждає більше. І завантаженість ліжок там більша, і завантаженість ліжок з киснем більша", — пояснив міністр.

"Якщо ми побачимо, що буде загроза наднавантаження на систему охорони здоров'я, тоді будемо пропонувати впровадити червоний рівень епідемічної небезпеки в конкретній області… Найкраще себе зарекомендував адаптивний карантин, який був у лютому-березні 2021 року, який дозволяв закривати регіони, залежно від індикаторів, не впроваджуючи загальнонаціонального карантину, який всі називають локдауном. Ми залишили ці індикатори, трішечки їх переглянули і йдемо в адаптивний карантин осінньо-зимового періоду за тими самими індикаторами", — заявив Ляшко.