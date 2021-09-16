ВООЗ призупинила процес схвалення «Спутника V».

Причиною цього стали технологічні порушення на одному зі заводів, де випускають російську вакцину від коронавірусу.

Жарбас Барбоза

Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила процес схвалення російської вакцини від коронавірусу «Спутник V». Про це повідомив інформаційний портал LRT.lt з покликом на слова заступника голови Панамериканської організації охорони здоров'я (The Pan American Health Organization PAHO) Жарбаса Барбози да Сільви (Jarbas Barbosa da Silva).

Відповідаючи на запитання журналістки з Аргентини, Барбоза зазначив, що в рамках процедури, за якою ВООЗ схвалює вакцини від COVID-19 для екстреного застосування, виробник повинен довести, що підприємства, де випускається вакцина, відповідають необхідним стандартам виробництва.

«Щодо процесу схвалення "Спутника V" для екстреного застосування, то цей процес призупинено, оскільки під час інспекції одного зі заводів, де продукують вакцину, було виявлено, що цей завод не дотримується належних практик виробництва», – пояснив Барбоза.

Він додав, що тепер ВООЗ очікує на повідомлення про те, що завод виправив порушення. Після цього там пройде нова інспекція.

Як стало відомо журналістам, місія ВООЗ у Росії виявила порушення на російському підприємстві «Фармстандарт-УфаВИТА», що в Уфі. Нарікання у експертів викликав, зокрема, контроль за асептичними умовами на лініях з розливу вакцини.

На даний момент ВООЗ схвалила для екстреного застосування вакцини від коронавірусу, вироблені американськими компаніями Moderna і Pfizer, європейськими Jannsen і AstraZeneca, китайськими Sinopharm, Sinovac, а також індійською компанією Serum Institute of India.