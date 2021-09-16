"Шахтар" програв команді з Тирасполя в першому матчі Ліги чемпіонів.

Донецький "Шахтар" програв "Шерифу" з Тирасполя у першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів – гра в Молдові завершилася поразкою з рахунком 2:0.

На 15 хвилині форвард "Шерифа" Адама Траоре забив гол під час вдалої контратаки своєї команди, поціливши у правий від Андрія П'ятова кут воріт.

На 62-й хвилині Момо Янсане подвоїв перевагу "Шерифа" – забив гол головою.

Головний тренер молдовської команди українець Юрій Вернидуб заявив, що тішиться перемозі над титулованим клубом.

"Мені, звичайно, приємно. Я сам з України, працював дев'ять років у "Зорі", у нас завжди нелегкі ігри були з Донецьком. І сьогодні, коли я головний тренер "Шерифа", і ми перемагаємо в першому матчі групи Ліги чемпіонів "Шахтар", – це багато вартує", – сказав Вернидуб.

Натомість тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив: у футболі трапляються поразки.

"Думаю, що сьогодні нам дуже не щастило, а "Шерифу", навпаки, щастило. Але якщо ми програли – значить, ми винні. Ми ще не стали сильною командою. Ми тільки потенційно можемо до цього прийти. Сильна команда не може пропускати таких голів, як ми сьогодні. Вважаю, що ми станемо сильною командою", – додав Де Дзербі.