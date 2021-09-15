Галицькі хроніки COVID-19: 15 вересня.

Станом на 09:00 15 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 304 583 хворих на сovid-19. За минулу добу – 581 новий випадок: 294 – на Львівщині (проведено 1813 ПЛР-досліджень), 152 – на Тернопіллі та 135 – на Івано-Франківщині (проведено 888 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано десять летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: п'ятеро людей померло у Львівській, четверо – у Тернопільській області й одна – в Івано-Франківській. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,35%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 вересня (09:00): 73 011 випадків, 152 нових
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 вересня (09:00): 142 599 випадків, 294 нових
Львів – 107 осіб
Бродівський район – 4 особи
Дрогобицький район – 11 осіб
Буський район – 4 особи
Городоцький район – 3 особи
Жидачівський район – 8 осіб
Жовківський район – 27 осіб
Золочівський район – 6 осіб
Кам’янка-Бузький район – 6 осіб
Миколаївський район – 5 осіб
Перемишлянський район – 12 осіб
Пустомитівський район – 27 осіб
Радехівський район – 4 особи
Самбірський район – 15 осіб
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 25 осіб
Старосамбірський район – 18 осіб
Стрийський район – 8 осіб
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 вересня (09:00): 88 974 випадки, 135 нових
Івано-Франківськ – 16 осіб
Верховинський район – 1 особа
Галицький район – 5 осіб
Городенківський район – 15 осіб
Долинський район – 5 осіб
Калуський район – 18 осіб
Коломийський район – 18 осіб
Косівський район – 14 осіб
Надвірнянський район – 5 осіб
Снятинський район – 3 особи
Тисменицький район – 5 осіб
Тлумацький район – 17 осіб
Рогатинський район – 10 осіб
Рожнятівський район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
15.09.2021