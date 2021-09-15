Галицькі хроніки COVID-19: 15 вересня.

 

Станом на 09:00 15 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 304 583 хворих на сovid-19. За минулу добу – 581 новий випадок: 294 – на Львівщині (проведено 1813 ПЛР-досліджень), 152 – на Тернопіллі та 135 – на Івано-Франківщині (проведено 888 ПЛР-досліджень).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано десять летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: п'ятеро людей померло у Львівській, четверо – у Тернопільській області й одна – в Івано-Франківській. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,35%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 вересня (09:00): 73 011 випадків, 152 нових

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 вересня (09:00): 142 599 випадків, 294 нових

 

Львів – 107 осіб

Бродівський район – 4 особи

Дрогобицький район – 11 осіб

Буський район – 4 особи

Городоцький район – 3 особи

Жидачівський район – 8 осіб

Жовківський район – 27 осіб

Золочівський район – 6 осіб

Кам’янка-Бузький район – 6 осіб

Миколаївський район – 5 осіб

Перемишлянський район – 12 осіб

Пустомитівський район – 27 осіб

Радехівський район – 4 особи

Самбірський район – 15 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 25 осіб

Старосамбірський район – 18 осіб

Стрийський район – 8 осіб

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 2 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 вересня (09:00): 88 974 випадки, 135 нових

 

Івано-Франківськ – 16 осіб

Верховинський район – 1 особа

Галицький район – 5 осіб

Городенківський район – 15 осіб

Долинський район – 5 осіб

Калуський район – 18 осіб

Коломийський район – 18 осіб

Косівський район – 14 осіб

Надвірнянський район – 5 осіб

Снятинський район – 3 особи

Тисменицький район – 5 осіб

Тлумацький район – 17 осіб

Рогатинський район – 10 осіб

Рожнятівський район – 3 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

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